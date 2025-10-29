ver también Coke Hevia se aburre de los comentaristas fanáticos: “Demasiado barrabrava con micrófono”

Johnny Herrera y su ex mujer, Steffi Scholtbach, están chochos con el pequeño Bruno, el hijo del ex arquero, ídolo de Universidad de Chile y multicampeón con el Chuncho. Y el pequeño tomaría el mismo camino e su padre.

Y todo apunta a que Bruno Herrera Scholtbach tiene condiciones de sobra. Quizás lo lleva dentro del mismo ADN heredado de su padre. Este fin de semana se lució en un campeonato Inter escolar de la Quinta Región.

“Es una liga de colegios, juegan varios colegios y el de Bruno salió segundo. Perdieron 7-6 la final ante el archirrival, así es que terminó un poco picado. Pero me encanta que le guste el fútbol, es muy apasionado y puede estar todo el día jugando“, dijo la mamá, Steffi Scholtbach, en LUN.

ver también Es arquero: el increíble reconocimiento futbolístico que logró el hijo de Johnny Herrera

Tres medallas y amor a la U

Incluso, Bruno se pudo ver en las redes sociales de sus padres con tres medallas. Johnny explica que “una fue por ser el mejor arquero del torneo, otra por estar en el equipo ideal y la última por el segundo lugar del torneo con su Colegio”.

Hijo de Johnny Herrera ya brilla como arquero en escolares.

“El arco se le dio de forma natural. Más o menos como yo. Objetivamente creo que tiene condiciones innatas a pesar de su edad. Es valiente, achica bien, se tira y cae bien. Es el más alto de su curso, tiene buen biotipo. A veces me pide que lo ayude a tirarse voladas acá en el sillón o en la playa, pero trato de que vaya por su propio camino. Soy lo más neutro posible en cuanto a los consejos. No soy estricto ni lo he retado por jugar en el arco“, agrega.

Publicidad

Publicidad

El 25 complementa que “va en un club de barrio en Concón, se llama Caleta Huracán. Tienen competencia todos los fines de semana y entrenan dos veces a la semana. También está en la selección de su colegio, va en segundo básico“.

ver también Johnny Herrera muestra los dotes de su hijo como arquero: ¿Lo llamarán desde la U?

“Me gustaría que fuera un alumno normal, que estudiara y sacara la enseñanza media y alguna carrera. Cuando eres deportista te pierdes muchas cosas de niño y adolescente, pero si Bruno quiere, y al parecer se proyectas jugando en la U, lo vamos a apoyar”, sentencia Johnny Herrera.