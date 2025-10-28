Es un hecho. A falta de confirmar el primer título de Primera División en su historia, Coquimbo Unido ya aseguró su clasificación para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que ya comienzan a planificar la próxima temporada.

El objetivo es no repetir lo que ocurrió en su debut internacional, en 1992 donde terminaron últimos de su zona, por lo que desde la dirigencia trabajan en la conformación de su plantel, no sólo para mantener a sus actuales figuras, sino también para la incorporación de refuerzos.

Con miras a su regreso a Copa Libertadores después de 34 años, en Coquimbo ya tienen un nombre que comanda la lista de posibles incorporaciones para la próxima temporada, el cual actualmente no tiene espacio en su actual equipo, Colo Colo.

Desde Colo Colo llegará refuerzo de Coquimbo para Libertadores

En este caso, el nombre del cual hablamos no es Cristián Zavala, quien está a préstamo hasta diciembre del presente año y no tiene opción de compra por su pase, aunque claramente será uno de los futbolistas que negociarán su permanencia en el puerto.

Fue el periodista Coke Hevia, que en Radio Pauta volvió a poner sobre la mesa el nombre de un viejo deseo “pirata” para reforzar el mediocampo. “Lo digo altiro, es muy probable que Esteban Pavez juegue en Coquimbo el próximo año la Copa Libertadores”, expresó.

De todas formas, después que el técnico albo Fernando Ortiz decidiera cortarlo de los últimos dos encuentros, se reveló que el máximo deseo del “Huesi” para la próxima temporada es partir con destino a la Major League Soccer(MLS) estadounidense. Aunque todo está por verse.

Los números del “Huesi” durante 2025

En lo que va de la presente temporada con Colo Colo, entre torneos locales y Copa Libertadores, Esteban Pavez disputó hasta ahora 2.121 minutos en cancha durante 32 juegos, donde registra seis tarjetas amarillas y una expulsión.