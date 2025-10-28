En uno de los mejores momentos de su historia se encuentra Coquimbo Unido. No sólo es el líder indiscutido en Liga de Primera, además aseguraron su clasificación a la Copa Libertadores después de 32 años, y están a un triunfo de ganar su primer título.

Para ello, el equipo que dirige Esteban González necesita derrotar este fin de semana a Unión La Calera, como local en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y con ello el puerto “pirata” será una fiesta. Aunque todavía hay que esperar.

Lo anterior, porque matemáticamente Coquimbo también no podría ser campeón este fin de semana si no ganan su juego, lo que abre la opción a que Universidad Católica se les acerque. Por ello, en la ANFP se quieren anticipar a un escenario de definición.

Alerta en Coquimbo por posible cambio en programación

Originalmente desde Quilín programaron el duelo de los aurinegros ante los cementeros para este domingo 2 de noviembre desde las 17:30 horas, mientras que el lance entre la UC y O’Higgins en el Claro Arena se jugaría este sábado 1 a las 20:30 horas.

Sin embargo, según dio a conocer Javier Limardo, relator de Radio Rancagua, desde la ANFP le comunicaron a estos cuatro clubes que es inminente la opción de que la programación de los dos juegos se modifique, y que existe sólo una claridad: “los partidos se jugarán en simultáneo“.

“Durante la mañana de este martes habrá oficialización del horario para Católica-O’Higgins y Coquimbo-La Calera”, indicó el comunicador quien advierte que la duda pasa por si estos duelos se disputarán el sábado 1 o domingo 2 de noviembre. “Se define hoy”, añade.

¿Cómo están en la Tabla de Posiciones?

Coquimbo Unido es el exclusivo líder en Liga de Primera con 62 puntos. Le sigue Universidad Católica con 48 y O’Higgins con 44, mientras que Unión La Calera está en la 11° ubicación con 29 unidades.

