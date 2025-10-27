Conmebol le da la bienvenida a Coquimbo Unido: Los 14 clasificados a la Copa Libertadores 2026

Justamente en la previa de conocerse a los finalistas de la Copa Libertadores 2025, Conmebol a través de sus redes sociales le dio la bienvenida a Coquimbo Unido para la próxima edición del certamen internacional.

Los “Piratas” se aseguraron un cupo en la fase de grupos del máximo torneo sudamericano de clubes tras asegurarse al menos el 2° puesto de la tabla de posiciones en nuestro país, gracias a los dieciocho puntos de diferencia que le sacó al 3° de la tabla, O’Higgins de Rancagua.

De esta forma, el elenco aurinegro participará en la Copa Libertadores por segunda vez en su historia, luego de la participación que tuvo en el año 1992 y se sumó a los trece equipos clasificados que habían asegurados sus boletos para el 2026.

Conmebol le dio la bienvenido a Coquimbo Unido a la Copa Libertadores 2026.

Los 14 equipos clasificados a la Libertadores 2026

Hasta el momento siete países han definido a al menos uno de los equipos clasificados al certamen Conmebol, además de Coquimbo Unido de Chile hay uno de Colombia, uno de Ecuador, uno de Paraguay, dos de Argentina, dos de Uruguay, tres de Perú y tres de Venezuela, estos son:

Coquimbo Unido (Chile)

Santa Fe (Colombia)

Independiente del Valle (Ecuador)

Libertad (Paraguay)

Platense (Argentina)

Rosario Central (Argentina)

Nacional (Uruguay)

Peñarol (Uruguay)

Universitario (Perú)

Alianza Lima (Perú)

Cusco (Perú)

Universidad Central (Venezuela)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Carabobo (Venezuela)

¿Cómo se definen los restantes clasificados en Chile?

Si bien Coquimbo Unido aseguró su participación a la Copa Libertadores 2026, aún falta por conocer qué lugar ocupará, Chile 1 (en caso de ser campeón) o Chile 2 (en caso de terminar 2°).

Lo más probable es que el elenco aurinegro sea Chile 1, gracias a su amplia ventaja con respecto al segundo de la tabla, la UC. Por ello es que quedarían disponibles los cupos de Chile 2 y Chile 3, los cuales se reparten para el 2° y 3° de la tabla de posiciones, mientras que el cupo de Chile 4 lo obtendrá el campeón de la Copa Chile, el que saldrá entre Huachipato y Deportes Limache.

Los equipos que terminen 4°, 5°, 6° y 7° del torneo nacional respectivamente, también conseguirán premios y serán Chile 1, 2, 3 y 4 en la Copa Sudamericana 2026.

