Programación Copa Sudamericana 2025: Horarios y dónde ver los partidos de vuelta de semifinales

Con la U como protagonista. Conoce todos los detalles de los duelos de vuelta de semifinales de esta semana en la Copa Sudamericana 2025.

Por Franco Abatte

La U buscará un puesto en la gran final de la Copa Sudamericana.

La Conmebol regresa esta semana con decisivos duelos por la Copa Sudamericana. Así es, porque esta semana se celebrará el desarrollo de los partidos de vuelta de semifinales que tiene como protagonista a la Universidad de Chile.

Los azules son uno de los cuatro semifinalistas del certamen continental, junto a Lanús de Argentina, Independiente del Valle de Ecuador y Atlético Mineiro de Brasil.

Cuatro grandes clubes que buscarán no solo la gloria deportiva, también asegurarse un millonario premio de dos millones de dólares solo por jugar la final del certamen continental. Te invitamos a conocer todos los detalles de los duelos de esta semana; días de partidos, horarios y transmisión en Chile y mucho más, en RedGol.

Programación de semifinales vuelta de Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana inicia sus partidos de semifinales de vuelta este martes 28 de octubre con el encuentro que disputarán Atlético Mineiro e Independiente del Valle a las 21:30 horas en el Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil, partidazo que tiene a ambos cuadros empatados a un gol en el marcador global.

De la misma forma, la Universidad de Chile visitará a Lanús con el objetivo de ganar tras el 2-2 logrado en Santiago, esto en un partido a disputarse el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00 horas de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús.

¿Dónde ver las semifinales de Copa Sudamericana? Fecha, horario y TV

  • martes 28 de octubre
    • Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle a las 21:30 horas en el Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil. Transmite ESPN y DSports en TV, además de Disney+ Premium y DGO por streaming.
  • jueves 30 de octubre
    • Lanús vs. Universidad de Chile a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús, Argentina. Transmite ESPN y DSports en TV, además de Disney+ Premium y DGO por streaming.
¿Cuándo y dónde se juega la gran final de la Copa Sudamericana?

De acuerdo a lo informado por la Conmebol tras el cambio de sede, la gran final del certamen continental se disputará el próximo sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.

