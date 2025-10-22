El más rico del torneo: U. de Chile encabeza el ranking de premios en la Copa Sudamericana

Vuelve la acción de los torneos Conmebol esta semana con el desarrollo de los duelos de ida de semifinales. Uno de esos encuentros es protagonizado por la Universidad de Chile, los azules se preparan para enfrentar a Lanús en una de las llaves del certamen.

En la otra serie, Atlético Mineiro e Independiente del Valle igualaron a un gol este martes y todo se decidirá el próximo martes 28 de octubre desde el Arena MRV de Belo Horizonte.

Justamente estos cuatro elencos fueron noticia en estos días gracias a la Conmebol, ya que el ente rector del fútbol sudamericano informó las ganancias económicas que han sumado esta temporada en sus respectivas competiciones continentales y la U celebra.

ver también Nicolás Guerra se gana el puesto de titular en la delantera de U de Chile contra Lanús

La U encabeza el ranking de premios en la Copa Sudamericana

A través de una publicación en redes sociales, el ente rector del fútbol sudamericano informó cuánto dinero ha pagado a los cuatro semifinalistas del certamen sudamericano y el elenco azul lidera este registro con un monto que alcanza los US$6.590.000, considerando además los montos obtenidos por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tras los azules, se encuentra Independiente del Valle. Los ecuatorianos que también vienen de competir en la Copa Libertadores acumula premios equivalentes a los US$6.260.000.

Tras los chilenos y los ecuatorianos, recién aparecen los dos elencos que disputaron la Copa Sudamericana desde un inicio. Primero aparece Atlético Mineiro de Brasil, cuyo premio económico acumulado es de un poco menos de la mitad, alcanzando los US$3.730.000.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, se encuentra Lanús de Argentina. Donde los rivales de los azules son el equipo que menos dinero ha obtenido, logrando ganancias equivalentes a los US$3.345.000.

Importantes montos en dinero que aumentarán aún más para los finalistas del certamen, porque la misma gráfica indica que los dos elencos que avancen a la gran final, disputarán una bolsa de casi 8,5 millones de dólares, distribuidos en 6,5 millones de la divisa norteamericana para el campeón y 2 millones para el subcampeón.

Publicidad