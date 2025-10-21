Universidad de Chile aprovecha los últimos entrenamientos para afinar los detalles del compromiso de la jornada del jueves, donde debe recibir a Lanús por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en el Estadio Nacional.

Gustavo Álvarez ha ido probando una formación titular para enfrentar al cuadro argentino, donde hay una duda que ya comienza a tener claridad luego del entrenamiento de esta jornada en el Centro Deportivo Azul.

Este tiene que ver con el delantero que acompañará a Lucas Assadi ante Lanús, donde el entrenador argentino ya tiene su ganador entre Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra.

Es el atacante formado en la U quien nuevamente se puso como titular en el once que practicó en La Cisterna, dejando en claro que tomó ventaja para estar de estelar en Ñuñoa.

Nicolás Guerra demuestra el alza en su nivel con la titularidad ante Lanús. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Cuál es la formación de U de Chile vs Lanús?

Así lo confirma el sitio Emisora Bullanguera, quienes entregan detalles del último entrenamiento de Universidad de Chile con miras al duelo del jueves contra Lanús por la Copa Sudamericana.

En esta última formación, el técnico Gustavo Álvarez volvió a entregarle la confianza a Nicolás Guerra para que esté desde el primer minuto, dejando en el banco a Di Yorio, quien viene de convertir dos goles ante Palestino.

Por lo mismo, es toda una sorpresa el caso de Nicolás Guerra, quien si bien entregó dos asistencias en ese último duelo en Santa Laura, después falló un penal que le costó una fuerte crítica.

Con esto, la formación de la U será con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en los volantes; Nicolás Guerra y Lucas Assadi en delantera.

