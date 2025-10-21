La Universidad de Chile volverá a representar al país este jueves 23 de octubre, enfrentando a Lanús en el Estadio Nacional, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.
El conjunto azul regresará a jugar como local en Santiago, luego de haber disputado su compromiso de cuartos de final frente a Alianza Lima en Coquimbo. El encuentro ya cuenta con transmisión confirmada por televisión y plataformas digitales. A continuación, todos los detalles.
U. de Chile vs. Lanús Lima: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE
Universidad de Chile vs. Lanús, se verán las caras este jueves 23 de octubre, desde las 19:00 hrs, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por las semifinales del torneo CONMEBOL.
La transmisión del partido entre azules y granates en el certamen CONMEBOL, tendrá transmisión única, nuestro país son solamente dos y ambas de pago; ESPN, y DSports de DirecTV (610/1610).
Tbién irá por Disney+ también promociona el encuentro de ida entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, programado para el 21 de octubre, dos días antes que el de la U, de esta forma se confirma que la totalidad de las semifinales de Copa Sudamericana irán por las señales de ESPN y Disney+.
Ojo, porque si estás suscrito a DIRECTV o DGO no te preocupes, porque los duelos de semifinales, así como la gran final de la Copa Sudamericana 2025, también irá EN VIVO por las mencionadas señales de TV y streaming.
A través de las siguientes señales según tu cableoperador:
ESPN
- VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
- DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
- ENTEL: 212 (HD)
- CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (HD)
- ZAPPING: 90 (HD)
Probable formación de U. de Chile vs. Lanús
La probable oncena titular de los azules sería con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra (Lucas Di Yorio).