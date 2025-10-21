Lanús viaja esta tarde a Chile para afrontar la ida de las semifinales de Copa Sudamericana 2025 contra Universidad Chile, este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional. Azules y granates quieren meterse en la final contra Atlético Mineiro o Independiente del Valle.

Y como el duelo se jugará a puertas cerradas por el castigo de la Conmebol a la U, los hinchas de Lanús tampoco podrán asistir al encuentro. Por ello, el club argentino tiene preparada una pantalla gigante para sus forofos en el estacionamiento del Polideportivo de Cabrero y Guidi.

En su afán de informar esta situación, el medio partidista de Lanús, Fortaleza Granate, cayó en un error que llama la atención de Universidad de Chile y Colo Colo…

Es que errar es humano y el medio trasandino confundió el Estadio Nacional, donde la U ejerce tradicionalmente su localía, con la casa de su archirrival, Colo Colo.

ver también Marcelo Díaz se la juega y elige jugador por jugador al mejor entre U de Chile y Lanús: “Ha sido determinante…”

U. de Chile vs. Lanús: Estadio Nacional, estadio Monumental

“Como no habrá público de ninguno de los dos equipos en el estadio Monumental de Santiago, por la decisión de Conmebol de que la U juegue sus partidos a puertas cerradas, desde el Grana se organizaron para ofrecerle un servicio distinto al hincha“, publicó Fortaleza Granate.

Prensa granate confunde el Estadio Nacional, donde la U será local ante Lanús, con el Monumental de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Para no caer en dudas, el partido se jugará en el Estadio Nacional, no en el Monumental de Colo Colo. Los azules tuvieron en dudas el recinto de Ñuñoa, pero lograron conseguir su uso ya terminado el Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Asimismo, los hinchas de Lanús podrán acceder de manera gratuita a la pantalla gigante que transmitirá el duelo contra Universidad de Chile. “Habrá foodtrucks y stands de sponsors. Además se anuncian sorteos y descuentos especiales en el local físico de Tienda Granate”, explica fortaleza Granate.

ver también Con mención a Colo Colo: La motivación de la U para hacer historia en Copa Sudamericana

La ida entre la U y Lanús se jugará este jueves, mientras la revancha está pactada para el jueves 30 de octubre, en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Publicidad