¿Adiós al estadio Nacional? Vaticinan fatídico futuro tras renovación del Monumental: “Nunca más…”

El estado del Estadio Nacional volvió a la palestra tras los conciertos de Dua Lipa y Oasis, debido al deterioro en que quedó la cancha del recinto ñuñoino. Lo que llamó especialmente la atención porque el terreno había sido renovado por completo para el Mundial Sub-20 disputado en Chile durante septiembre y octubre.

La situación preocupa, sobre todo, considerando que se aproximan otros eventos masivos, como la Teletón de este sábado 29 de noviembre.

El tema reactivó críticas en la prensa deportiva, especialmente de Coke Hevia y Nicolás Peric, quienes lamentaron el pésimo estado del coliseo y, en particular, de su cancha, pese al alto costo de convertirla de 100% natural a pasto híbrido.

El deterioro de la cancha por los conciertos de Dua Lipa y Oasis volvió a traer a la palestra la renovación del Estadio Nacional. (Captura: La Voz Azul)

Vaticinan un complejo futuro para el Estadio Nacional:

En el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, Hevia partió señalando que: “Se pagaron millones para que la cancha fuera híbrida. Es mi plata, yo pago impuestos, y el gobierno la dejó impecable. Se hacen conciertos y la cancha queda para el gato”.

ver también Nueva disputa en Colo Colo: La poderosa razón del Bloque Vial para ir contra Mosa y querer un Nuevo Monumental más chico

Tras ello añadió: “A las productoras les cobran para arreglarla, pero si a mí se me rompen las tejas, igual el techo se va desgastando. Mi pregunta es: ¿cuándo alguien se va a poner los pantalones? Hay que echar abajo el Nacional, dejar un sector para el memorial y construir una arena completa”.

Publicidad

Publicidad

Peric se sumó a las críticas y cuestionó que el memorial sea utilizado como argumento para no renovar el recinto: “Entiendo el memorial, pero después la gente va al baño también, entonces no sé si es más importante tener un memorial o que la gente no vaya a pasar asco”.

Hevia agregó: “Si el estadio de Católica tuviera capacidad para 40 mil personas, el Nacional no se usaría nunca más”, palabras a las que el ex portero incorporó a la discusión el proyecto del Nuevo Monumental al añadir: “Cuando Colo Colo tenga un estadio moderno, las Eliminatorias se van a jugar ahí”.

Finalmente, el exactor y hoy comentarista deportivo cerró respaldando esa idea: “Buen punto el del Nico. Si se concreta el nuevo Monumental, así a full, nunca más el Nacional”.

Publicidad