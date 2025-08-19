Tras el éxito del Parque Estadio Nacional, planean replicarlo en otro recinto deportivo en Chile

La fiebre por los estadios en Chile continúa y semanas atrás se anunció un ambicioso proyecto de remodelación del emblemático Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta.

Fue el alcalde de la comuna Sacha Razmilic, quien reveló en aquella oportunidad que buscan que el antiguo Estadio Regional sea uno de los grandes centros de eventos de la zona norte del país, replicando lo que se hizo con el Parque Estadio Nacional, por ello la similitud con el nombre del proyecto; “Arena Parque Antofagasta”.

Los detalles del proyecto Arena Parque Antofagasta

En diálogo con Liga Sports, el alcalde de la comuna de Antofagasta entregó más detalles sobre el proyecto destacando que buscan construirlo en el actual recinto deportivo de la ciudad , ya que posee una ubicación céntrica, buenos accesos, locomoción y estacionamientos, evitando así la construcción de un “elefante blanco” en otro punto de la comuna.

“Hacer una arena en otro lugar, alejado y con poco uso, no tiene ninguna posibilidad de financiarse. Ya conocemos esos casos en Chile. Nuestra apuesta es que este espacio sea rentable, vivo y útil para la comunidad”, explicó.

El objetivo de este proyecto es convertirlo en un espacio multifuncional que, además de fútbol, sea la sede de conciertos y actividades comunitarias.

Para ello, Razmilic detalló que dentro del recinto se instalará pasto sintético de última generación , similar al utilizado en estadio de fútbol de Brasil, por ejemplo, lo que permitirá albergar partidos de fútbol de alto nivel como conciertos y espectáculos sin deteriorar la cancha.

Renovaciones tanto dentro del estadio, como en las 10 hectáreas colindantes contempla el proyecto Arena Parque Antofagasta. (Foto: Ministerio del Deporte)

Esto se suma a la licitación para nuevas pantallas y sistema de audio, anunciada en julio de este año y cuyo costo alcanza los 1.100 millones de pesos, renovación que planean estar en funcionamiento a fines de este año.

Finalmente, el proyecto no solo abarca el estadio mismo, también porque el edil confirmó que se espera la renovación integral de las 10 hectáreas del recinto , incorporando nuevas canchas sintéticas de nivel profesional para el fútbol , así como para otros deportes como hockey, básquetbol y vóleibol , todo esto con el objetivo de permitir que sean utilizadas diariamente por colegios de la comuna, además de escuelas deportivas, entre otras entidades.

