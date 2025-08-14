Tras recibir el visto bueno para jugar partidos en el fútbol chileno, el Claro Arena ya es una realidad y oficialmente está a disposición la renovada casa de U Católica para la Liga de Primera.

Pero tal modelo inspiró a otro recinto que buscar seguir los mismos pasos, en una posibilidad que el mismo jefe comunal avisó: el estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta.

El alcalde Sacha Razmilic reveló que buscan que el antiguo Estadio Regional sea un gran centro de eventos, tal como el Claro Arena. Si bien el municipio de Antofagasta no es dueño del estadio, puede firmar convenios de uso y administración parcial para mejoras o actividades.

El plan del nuevo Claro Arena

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, reveló al medio Timeline que busca transformar el estadio Calvo y Bascuñán en un nuevo Claro Arena para el fútbol chileno.

“¿Qué es una arena? Un espacio donde quepa mucha gente, muchos estacionamiento y en un lugar central. Lo que hicieron en Cruzados fue poner pasto sintético para que además de fútbol soporte conciertos u otros tipos de eventos. En Antofagasta no llueve, por lo tanto no necesitamos un lugar techado”, partió diciendo el edil.

En ese sentido, el jefe municipal afirmó que su plan en el Calvo y Bascuñán necesita “que tenga buena acústica, accesibilidad y baños. Eso lo podemos hacer más fácilmente dentro del Estadio Regional, donde tenemos dos partidos al mes”.

Foto: Miguel Zamora.

El proyecto para cambiarle la cara al recinto antofagastino implica instalar césped sintético con corcho (sin caucho). Esto, para facilitar el usarlo para el fútbol, conciertos y otros espectáculos, además de mejoras en pantallas, sistema de audio, pista atlética e iluminación”.

