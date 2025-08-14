Cristóbal Campos ha tenido díficiles meses tras su accidente automovilístico del año pasado, donde él mismo posteriormente reconoció que quiso quitarse la vida debido al duro momento que pasaba.

Pese a que ha vuelto a jugar en duelos amistosos y recibir homenajes en U de Chile, el meta no olvida la oscura época que lo llevó a tomar la decisión en el accidente. En reveladora entrevista, anuncian que el azul contará detalles exclusivos de su situación.

Fue así que el periodista creador de contenido, Rocky Quiroga, avisó en sus redes sociales que Campitos participará del programa Podemos Hablar, de CHV. Ahí, infidelidades, depresión y sus terribles meses serán parte de la conversación.

Cristóbal Campos y su crisis

Para este viernes a las 22.30 horas está anunciada la entrevista a Cristóbal Campos, donde el meta formado en la U dará detalles inéditos de los problemas que lo llevaron a su depresión.

“Como su ex pareja, Carolina Ili lo llevó a una profunda depresión e intentar quitarse la vida, en un acto de infidelidad que presenció en el lugar de los hechos en 2022″, es parte del relato que avisó el periodista Rocky Quiroga.

Publicidad

Publicidad

En exclusivos dichos, el comunicador también reveló que la conversación tratará duros episodios como los dineros “no devueltos por parte de Cristián Ili, ex suegro”.

ver también Johnny Herrera se enfurece por el inapropiado apodo que le puso relator a Lucas Assadi: “¿Qué estás…?”

“Además, las infidelidades en más de una ocasión, también en ambiente futbolístico que involucran a jugador de Colo Colo“, cerró el periodista, en parte del duro testimonio de Campitos por su complejo presente.