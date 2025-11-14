El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (SIFUP) fue nominado entre los cinco finalistas del Premio Union Impact 2025, reconocimiento que entrega la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) a las organizaciones sindicales que han generado un impacto real en la vida de los jugadores.

La postulación del SIFUP surge a partir de la iniciativa de apoyo global al futbolista Cristóbal Campos, un movimiento solidario que trascendió fronteras y se transformó en un ejemplo inspirador de unidad, empatía y acción colectiva dentro del fútbol.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo porque refleja la esencia de nuestro trabajo: estar siempre junto a los futbolistas, dentro y fuera de la cancha”, manifestó el presidente del Sifup, Luis Marín.

Agregó que “lo de Cristóbal fue mucho más que una causa; fue una demostración de amor, de compañerismo y de que cuando los jugadores se unen, son capaces de cambiar realidades”.

El Sifup ha acompañado siempre a Cristóbal Campos

El compromiso del Sifup con los futbolistas

El premio será entregado en Lisboa, en una ceremonia organizada por FIFPRO, donde se destacará a las asociaciones sindicales más innovadoras e influyentes del mundo.

Publicidad

Publicidad

El SIFUP reafirma con este logro su compromiso con el bienestar integral de los futbolistas, impulsando proyectos en salud mental, educación, acompañamiento laboral y redes de solidaridad que trascienden los límites del campo de juego.

ver también La insólita explicación de Córdova para no citar a uno de sus mejores jugadores: “era más importante…”

“Este logro no es solo del SIFUP, es de todo el gremio chileno. De los jugadores, de sus familias y de todos quienes creen que el fútbol puede ser una fuerza de apoyo, esperanza y transformación social”, concluyó Marín.