Johnny Herrera se enfurece por el inapropiado apodo que le puso relator a Lucas Assadi: “¿Qué estás…?”

Universidad de Chile dio el primer paso para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras vencer por 1-0 a Independiente en el estadio Nacional.

Los azules se hicieron respetar en Ñuñoa y tomaron ventaja en la serie ante el cuadro argentino, la cual se cierra el próximo miércoles 20 de agosto en Avellaneda.

La gran figura de la U, una vez más, fue el volante creativo Lucas Assadi, quien de media distancia marcó el único gol del compromiso.

Johnny Herrera defiende a Lucas Assadi tras denigrante apodo

Lucas Assadi vive un gran momento y durante la transmisión internacional del partido surgió un nuevo apodo para el 10, “El Renacido”, en relación a su buen nivel actual y a lo mal que partió la temporada 2025.

Este sobrenombre no le gustó para nada al ex arquero e ídolo de la U Johnny Herrera, quien pidió que no le dijeran así al mediocampista.

“El tipo tenía que jugar nomás. No tuvo tantas opciones con este esquema. Tuvo problemas en el camino. El gallo que estaba transmitiendo en el partido le dijo El Renacido. ¿Cómo El Renacido? Compadre, tiene 20 años, huevón, ¿qué estás hablando?“, dijo el comentarista en TNT Sports.

“Con lo más o menos que era, o como quieran catalogarlo, tuvo una oferta de 4 o 5 millones de dólares”, agregó Herrera sobre Assadi.

Lucas Assadi goza de un buen momento y será titular en los partidos claves que se le vienen a Universidad de Chile ante Audax Italiano y en la revancha con Independiente.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Audax Italiano por la Liga de Primera?

El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano por la fecha 20 de la Liga de Primera se jugará este domingo 17 de agosto, a partir de las 12:30 horas en el estadio Nacional.