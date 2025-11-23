Una terrible noticia se dio a conocer este sábado pasado, donde un accidente automovilístico dejó cuatro fallecidos a la altura del kilómetro 1.325 de la Ruta 5 Norte. Ahí iban dos hinchas de Deportes Concepción a ver a su equipo en la Liguilla del Ascenso de Primera B.

Según información entregada por SENAPRED, dos buses (un Plus Chile y un Ramos Cholele) colisionaron en la región de Antofagasta. Dos fanáticos del León de Collao se dirigían hacia Tal Tal, para luego ir a la Perla del Norte a ver a su equipo.

El accidente dejó a cuatro fallecidos y quince heridos, donde según informó el medio penquista Sabes Deportes, los hinchas lilas llegaron bien a su destino y se encuentran en buen estado de salud.

El duro relato de un hincha del Conce

Francisco Cabrera, más conocido como “Rata Lila” en la interna de la barra de Deportes Concepción, contó cómo fueron los terribles minutos del accidente en el norte. Eso, mientras iban a ver a su equipo en la Liguilla de Primera B, ante Antofagasta.

“Nos chocó un camión y después nos pegó un bus. Menos mal estaba despierto, pero a los demás el golpe los pilló de sorpresa y había mucha gente tirada en el pasillo”, dijo Francisco, según reveló Sabes Deportes.

En relación al impacto y las consecuencias, el hincha del Conce lamentó las víctimas fatales diciendo que “solo éramos mi amigo y yo como hinchas del Conce. Pero vi morir al chofer al momento del impacto y más personas”.

Los dos fanáticos del León de Collao ya están en la ciudad nortina para seguir la acción de su equipo. En la ida, el Conce derrotó 2-1 a Deportes Antofagasta, por lo que tienen la primera opción para clasificar a semifinales.

