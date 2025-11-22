Este domingo el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, será el encargado de recibir a Deportes Concepción vs. Antofagasta en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso.

Recordemos que los lilas llegan a este partido con una ligera ventaja luego de ganar 2-1 en la ida, impulsados por el doblete de Joaquín Larrivey.

¿Dónde ver EN VIVO Antofagasta vs. D. Concepción? Transmisión confirmada

Deportes Antofagasta vs. Deportes Concepción juegan este domingo 23 de noviembre, desde las 12:00 hrs. en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, por los cuartos de final de la liguilla.

El partido entre los lilas y los Pumas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (HD)

Tabla de posiciones Primera B

Así quedaron los clubes previo a la liguilla de ascenso:

