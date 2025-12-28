El mercado de fichajes ya está en movimiento y, con ello, los clubes nacionales comienzan a reforzarse para la próxima temporada, donde Deportes Antofagasta logró fichar a un jugador que estaba en el radar de un club rival.

Según lo revelado por Radio Cooperativa, el jugador Kevin Campillay, que disputó la última temporada junto a Santiago Morning, es el nuevo jugador de los Pumas, añadiendo que el club deberá pagar por su salida debido a que el jugador tiene contrato.

El mediocampista firmaría un contrato por tres temporadas. El jugador estaba en el radar de Santiago Wanderers donde incluso se presentó una oferta formal. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron y finalmente el jugador terminó fichando por otro club.

La salida de Kevin Campillay de Santiago Morning

A través de sus redes sociales, el jugador confirmó que no seguía en el club. “Querido Santiago Morning, primero que todo agradecer este tercer año junto a ustedes cumpliendo 90 partidos, a cada funcionario que siempre me trató de una manera impecable como también a mi familia”.

Asimismo, el defensor no oculta su deseo de regresar en algún momento. “Solo espero que este sea un hasta pronto porque acá siempre hemos encontrado un hogar con nuestra familia, espero pronto puedan estar en la división y aún más arriba. Gracias por todo, querido Santiago Morning”.