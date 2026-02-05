Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Revelan que Claudio Baeza pudo volver a Colo Colo: por qué se cayó el fichaje

Horas después de la presentación de Álvaro Madrid, se reveló que no era la primera opción de Colo Colo y un querido nombre pudo llegar al Monumental.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Claudio Baeza pudo volver a Colo Colo
© PAUL PLAZA/PHOTOSPORTClaudio Baeza pudo volver a Colo Colo

Colo Colo presentó a dos nuevos refuerzos, Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, en el mercado de fichajes. La llegada del excapitán de Everton responde a las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez, aunque no era la primera opción.

La gerencia deportiva manejó varias alternativas para fortalecer el mediocampo en esta ventana. Los nombres de Ignacio Saavedra y Pablo Ruiz, quien negoció de cerca con el Cacique y había dado el sí, aparecían en la lista.

Sin embargo, hubo un candidato muy querido por la hinchada alba que también estuvo en conversaciones para llegar al Monumental y que, lamentablemente, no pudo ser. Se trata de Claudio Baeza.

En Radio ADN, el periodista Cristián Alvarado sorprendió a todos al revelar que el jugador de Vélez Sarsfield, quien ya había intentado regresar a Colo Colo en el mercado pasado, atendió el llamado de Aníbal Mosa para reforzar al Cacique.

Claudio Baeza estuvo cerca de volver a Colo Colo | Photosport

Claudio Baeza estuvo cerca de volver a Colo Colo | Photosport

El último bochorno de Colo Colo en el mercado de fichajes: “El jugador quedó muy molesto”

ver también

El último bochorno de Colo Colo en el mercado de fichajes: “El jugador quedó muy molesto”

Por qué se cayó la llegada de Claudio Baeza en Colo Colo

El comunicador agregó que Claudio Baeza se mostró motivado con la opción y que “Colo Colo estaba dispuesto a pagar un monto importante por él“. Sin embargo, la operación no se dio por la negativa de Vélez, donde lo declararon intransferible en este mercado de pases.

Publicidad

Con esto, el volante no llegará al Monumental. Daniel Morón contó que seguirán buscando opciones hasta el cierre de libro de pases, que por ahora cuenta con los nombres de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid.

Lee también
El último bochorno de Colo Colo en el mercado de fichajes
Colo Colo

El último bochorno de Colo Colo en el mercado de fichajes

“Lo va a hablar”: Revelan el último fichaje que pide Ortiz en Colo Colo
Colo Colo

“Lo va a hablar”: Revelan el último fichaje que pide Ortiz en Colo Colo

Firmó contrato en Colo Colo, Ortiz no lo consideró y ahora jugará la Libertadores
Colo Colo

Firmó contrato en Colo Colo, Ortiz no lo consideró y ahora jugará la Libertadores

Johnny Herrera ridiculiza a Colo Colo con disfrazado apoyo a Ortiz
Colo Colo

Johnny Herrera ridiculiza a Colo Colo con disfrazado apoyo a Ortiz

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo