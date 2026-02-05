Colo Colo presentó a dos nuevos refuerzos, Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, en el mercado de fichajes. La llegada del excapitán de Everton responde a las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez, aunque no era la primera opción.

La gerencia deportiva manejó varias alternativas para fortalecer el mediocampo en esta ventana. Los nombres de Ignacio Saavedra y Pablo Ruiz, quien negoció de cerca con el Cacique y había dado el sí, aparecían en la lista.

Sin embargo, hubo un candidato muy querido por la hinchada alba que también estuvo en conversaciones para llegar al Monumental y que, lamentablemente, no pudo ser. Se trata de Claudio Baeza.

En Radio ADN, el periodista Cristián Alvarado sorprendió a todos al revelar que el jugador de Vélez Sarsfield, quien ya había intentado regresar a Colo Colo en el mercado pasado, atendió el llamado de Aníbal Mosa para reforzar al Cacique.

Claudio Baeza estuvo cerca de volver a Colo Colo | Photosport

ver también El último bochorno de Colo Colo en el mercado de fichajes: “El jugador quedó muy molesto”

Por qué se cayó la llegada de Claudio Baeza en Colo Colo

El comunicador agregó que Claudio Baeza se mostró motivado con la opción y que “Colo Colo estaba dispuesto a pagar un monto importante por él“. Sin embargo, la operación no se dio por la negativa de Vélez, donde lo declararon intransferible en este mercado de pases.

Publicidad

Publicidad

Con esto, el volante no llegará al Monumental. Daniel Morón contó que seguirán buscando opciones hasta el cierre de libro de pases, que por ahora cuenta con los nombres de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid.