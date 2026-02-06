Pronósticos Manchester United vs Tottenham: el efecto Carrick busca profundizar la mala racha de los Spurs

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Manchester United vs Tottenham, por la Premier League 2025/26.

Manchester United recibe a Tottenham en Old Trafford por la fecha 25 de la Premier League, en un encuentro que promete goles. Los Red Devils mejoraron mucho su rendimiento al mando de Michael Carrick tras la salida de Ruben Amorim y llevan tres victorias consecutivas en el torneo, y siete sin derrotas.

Los Spurs no pueden decir lo mismo, ya que están a nueve unidades de la zona de descenso y registran seis encuentros sin ganar en el torneo. De todas maneras, estuvieron entre los cuatro mejores clasificados en la fase de liga de la Champions League, ganando sus últimos tres juegos.

Antes de que comience el duelo, nuestro especialista tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas en al Premier League.

Pronósticos para apostar en Manchester United vs Tottenham

Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si 1.80 Conseguirá una asistencia: Bruno Fernandes 3.25 Resultado del segundo tiempo: Empate 2.87

Manchester United y Tottenham, garantía de goles

En cuatro de los últimos cinco partidos de Manchester United, ambos equipos marcaron y se registraron más de dos goles.

Esta misma tendencia se repitió en cinco de los últimos siete encuentros de Tottenham, con al menos tres tantos entre ambos conjuntos.

Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365

Bruno Fernandes, el cerebro creativo del United

Bruno Fernandes acumula cinco partidos consecutivos entregando asistencias: lo hizo ante Brighton por la FA Cup y, en la Premier League, frente a Burnley, Manchester City, Arsenal y en dos ocasiones contra Fulham.

El mediocampista portugués suma 12 pases de gol en 21 apariciones en la liga, igualando su mejor registro desde su llegada al club en la temporada 2020/21. En aquella campaña convirtió 18 goles, mientras que en la actual lleva cinco tantos.

Conseguirá una asistencia: Bruno Fernandes – 3.25 en bet365

Los equipos con más empates tras el descanso

Los Red Devils y los Spurs se ubican entre los cinco equipos con más empates en la segunda mitad de la Premier League, con 12 y 11 respectivamente.

Los dirigidos por Michael Carrick igualaron nueve de sus 12 segundos tiempos como locales, mientras que los de Thomas Frank empataron seis de sus 12 segundas partes en condición de visitantes.

Resultado del segundo tiempo: Empate – 2.87 en bet365

Cuotas en Manchester United vs Tottenham

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Manchester United vs Tottenham: últimos partidos