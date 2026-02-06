“No quiere seguir”: Hinchas del Real Betis pierden la paciencia con Manuel Pellegrini y exigen su salida

Manuel Pellegrini sufrió una de las derrotas más dolorosas desde que llegó a Europa. Real Betis cayó por 5-0 ante Atlético Madrid por Copa del Rey. Un resultado sin apelación y que hasta pudo ser mucho mayor. Lo que hace tambalear su proceso y vuelve la ilusión de asumir en La Roja.

El tema es que más allá de la eliminación del torneo en cuartos de final, lo que más preocupó fue la actitud del entrenador chileno. Según indicaron desde La Cartuja, el adiestrador entregó la llave con sus decisiones y al poner a jugadores que no están en su mejor momento como el golero Adrián.

ver también Pellegrini barre con su plantel tras humillante caída en la Copa del Rey: “Hicimos un partido…”

“Es el peor partido de la era Manuel Pellegrini. Al equipo le faltó amor propio. No se había visto nunca esto. Fue superado en todo”, recalcaron en el programa deportivo La Gran Jugada.

Una visión que también se expandió a los hinchas. “Pellegrini es el problema”, “Veníamos con mucha ilusión”, “Es una decepción lo de Pellegrini” y “Es un mito que jugamos bien”, fueron parte de los comentarios tras el pitazo inicial. “No debe seguir en el Betis la próxima temporada. No quiere seguir, no hace más que tirar partidos a la basura”, recalcaron en la cuenta Betis del Universo sobre el futuro del chileno.

Tweet placeholder

Por lo que la paciencia se acabó con el ingeniero y todo apunta que por esta catastrófica derrota su futuro podría tener los días contados. Más allá de que aún dispute la Europa League y en LaLiga esté 5° en puestos de copas internacionales.

Publicidad

Publicidad

¿Será la oportunidad para La Roja? Es lo que se discute ahora. Especialmente por que el contrato de Pellegrini se renovó y ahora es hasta el 30 de junio de 2027. Lo que podría finalizar antes de lo mencionado.

¿Cuándo juega el Real Betis?

Tras quedar fuera de la Copa del Rey, el Real Betis debe dar vuelta la página y enfocarse en LaLiga para clasificar a copas internacionales en 2027. Tarea no menor ya que este domingo 8 de febrero visitará justamente al Atlético Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Por lo que será la revancha del 5-0 y que será determinante para el chileno ya que una nueva caída podría dejarlo con un pie fuera del cuadro albiverde.

Publicidad