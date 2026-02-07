Colo Colo se queda sin margen de error si es que no quiere estirar más la crisis del centenario. Este sábado a partir de las 20:30 horas el Cacique recibe a Everton por la Liga de Primera obligado a ganar en un duelo para el que ya tiene formación definida.

Luego del papelón sufrido ante Deportes Limache, Fernando Ortiz quedó muy cuestionado y con un pie afuera de la banca alba. Es por ello que el DT no se hará problemas y hará cambios hasta de esquema, con la duda de si será 4-4-2 o 3-5-2.

Y es que el dibujo que ensayó el Tano apunta a que sería el primero, pero los movimientos en la cancha podrían terminar con el Cacique jugando como lo ensayó en pretemporada. Una apuesta arriesgada, pero en la que el técnico confía para romper la mala racha.

Colo Colo se llena de cambios en su formación ante Everton

Colo Colo no se ha visto nada de bien, por lo que su técnico ha decidido meterle mano a la formación. Fernando Ortiz preparó una oncena para el cruce ante Everton que tendrá varios cambios a lo visto contra Deportes Limache y con la que, espera, pueda sumar de a tres para alejar los fantasmas del despido.

Fernando Ortiz se juega más que tres puntos con la formación de Colo Colo ante Everton. Foto: Photosport.

El DT ha tomado la decisión de ratificar a Fernando de Paul en el arco a pesar de las dudas que tiene. Aún tratando de traer un nuevo arquero, el Tano le da su respaldo al Tuto para que demuestre que no es necesario hacer una inversión en su puesto.

Desde la defensa ya comienzan los cambios con las salidas de Matías Fernández y Erick Wiemberg. En su lugar ingresan Jeyson Rojas y Diego Ulloa, quienes acompañarán a Jonathan Villagra y Joaquín Sosa en el fondo albo.

La duda está en lo que pasará con el mediocampo, donde Arturo Vidal asoma como volante pero podría retroceder a la última línea como lo hizo en pretemporada. Esto dejaría a Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino un poco más sueltos dentro de la cancha.

Finalmente está el ataque, donde Fernando Ortiz se la jugará toda con un doble 9, sacando a Leandro Hernández y Francisco Marchant de la titularidad. Es decir, Maximiliano Romero y Javier Correa serán los encargados de ir a buscar los goles del triunfo en una dupla inédita hasta ahora.

De esta forma, Colo Colo tiene formación definida para enfrentar a Everton. Esta será con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Maximiliano Romero y Javier Correa en la delantera.

