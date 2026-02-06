La Roja femenina Sub 20 arrancó con el pie izquierdo su participación en el Sudamericano tras sufrir una contundente derrota por 4-0 ante Paraguay, en un duelo disputado en Villa Elisa.
El estreno fue cuesta arriba de principio a fin y dejó al equipo chileno obligado a reaccionar si quiere seguir en carrera rumbo al Mundial de Polonia. Con este resultado, Chile quedó en el fondo del Grupo A sin puntos y con diferencia de -4, luego del triunfo 2-0 de Venezuela sobre Uruguay.
Chile vs. Colombia: Horario y dónde ver a La Roja
El próximo desafío para las dirigidas por Nicolás Bravo será este viernes 6 de febrero, a las 18:00 horas, frente a Colombia en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.
Los partidos de La Roja en este certámen, los podrás ver a través de la señal de Canal 13 EN VIVO por todas sus plataformas.
Programación de Chile en el Sudamericano Femenino Sub 20
Revisa acá los días, horarios y rivales del equipo nacional en la fase de grupos.
- Miércoles 4 de febrero
- Chile vs. Paraguay (0-4)
- Viernes 6 de febrero
- Chile vs. Colombia, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción
- Domingo 8 de febrero
- Chile vs. Uruguay, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción
- Martes 10 de febrero
- Fecha libre para Chile
- Jueves 12 de febrero
- Venezuela vs. Chile, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción
Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20
|POS
|CLUB
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1
|Paraguay sub-20
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2
|Venezuela sub-20
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Colombia sub-20
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay sub-20
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|5
|Chile sub-20
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0