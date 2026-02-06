La Roja femenina Sub 20 arrancó con el pie izquierdo su participación en el Sudamericano tras sufrir una contundente derrota por 4-0 ante Paraguay, en un duelo disputado en Villa Elisa.

El estreno fue cuesta arriba de principio a fin y dejó al equipo chileno obligado a reaccionar si quiere seguir en carrera rumbo al Mundial de Polonia. Con este resultado, Chile quedó en el fondo del Grupo A sin puntos y con diferencia de -4, luego del triunfo 2-0 de Venezuela sobre Uruguay.

Chile vs. Colombia: Horario y dónde ver a La Roja

El próximo desafío para las dirigidas por Nicolás Bravo será este viernes 6 de febrero, a las 18:00 horas, frente a Colombia en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.

Los partidos de La Roja en este certámen, los podrás ver a través de la señal de Canal 13 EN VIVO por todas sus plataformas.

Programación de Chile en el Sudamericano Femenino Sub 20

Revisa acá los días, horarios y rivales del equipo nacional en la fase de grupos.

Miércoles 4 de febrero Chile vs. Paraguay (0-4)

Viernes 6 de febrero Chile vs. Colombia, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción

Domingo 8 de febrero Chile vs. Uruguay, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción

Martes 10 de febrero Fecha libre para Chile

Jueves 12 de febrero Venezuela vs. Chile, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción



Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20

POS CLUB PJ G E P GF GC DG PTS 1 Paraguay sub-20 1 1 0 0 4 0 4 3 2 Venezuela sub-20 1 1 0 0 2 0 2 3 3 Colombia sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Uruguay sub-20 1 0 0 1 0 2 -2 0 5 Chile sub-20 1 0 0 1 0 4 -4 0

