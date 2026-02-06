Es tendencia:
Sudamericano Femenino Sub 20

Chile vs. Colombia: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO a La Roja en el Sudamericano Femenino Sub 20

La Roja debe remontar en el torneo tras caer ante Paraguay.

Por Franccesca Arnechino

La Roja debe remontar en el Sudamericano Femenino Sub 20.
© La RojaLa Roja debe remontar en el Sudamericano Femenino Sub 20.

La Roja femenina Sub 20 arrancó con el pie izquierdo su participación en el Sudamericano tras sufrir una contundente derrota por 4-0 ante Paraguay, en un duelo disputado en Villa Elisa.

El estreno fue cuesta arriba de principio a fin y dejó al equipo chileno obligado a reaccionar si quiere seguir en carrera rumbo al Mundial de Polonia. Con este resultado, Chile quedó en el fondo del Grupo A sin puntos y con diferencia de -4, luego del triunfo 2-0 de Venezuela sobre Uruguay.

Chile vs. Colombia: Horario y dónde ver a La Roja

El próximo desafío para las dirigidas por Nicolás Bravo será este viernes 6 de febrero, a las 18:00 horas, frente a Colombia en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.

Los partidos de La Roja en este certámen, los podrás ver a través de la señal de Canal 13 EN VIVO por todas sus plataformas.

Programación de Chile en el Sudamericano Femenino Sub 20

Revisa acá los días, horarios y rivales del equipo nacional en la fase de grupos.

  • Miércoles 4 de febrero
    • Chile vs. Paraguay (0-4)
  • Viernes 6 de febrero
    • Chile vs. Colombia, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción
  • Domingo 8 de febrero
    • Chile vs. Uruguay, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción
  • Martes 10 de febrero
    • Fecha libre para Chile
  • Jueves 12 de febrero
    • Venezuela vs. Chile, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción

Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20

POSCLUBPJGEPGFGCDGPTS
1Paraguay sub-2011004043
2Venezuela sub-2011002023
3Colombia sub-2000000000
4Uruguay sub-20100102-20
5Chile sub-20100104-40
