Deportes Antofagasta tuvo una compleja temporada, donde quedó fuera de la lucha de la Liguilla por el ascenso, por lo que la próxima temporada deberá seguir disputando Primera B. Y con eso en mente, Los Pumas, tendrían en su radar a exjugador de Universidad de Chile.

Según revela el periodista Matías Larraín a través de su cuenta de X (Ex Twitter), el cuadro antofagastino tendría en la mira a Bastián Tapia, jugador de 23 años.

“Sigue el interés, pero no hay ofrecimiento formal aún (…) El central pertenece actualmente a Universidad de Chile, club dueño de su carta hasta finales de 2026. En el 2023 consiguió el Ascenso con Cobreloa”, explicó en su publicación.

El movimiento que permitiría la llegada de Tapia a Antofagasta

Según revela ADN Deportes, hay una reunión pendiente entre Azul Azul por el fin del préstamo del delantero de 30 años, Rodrigo Contreras, quien deberá volver a Deportes Antofagasta, equipo dueño de su pase.

Pero la estrategia del equipo, es alargar la permanencia de Contreras en la escuadra y para ello Bastián Tapia podría llegar a Antofagasta como “parte de pago”.

Tapia podría llegar a Deportes Antofagasta/Photosport

La carrera de Bastián Tapia

El defensa de 23 años comenzó su carrera en la cantera de Universidad de Chile, pasando a préstamo por Deportes Iquique, Audax Italiano y Cobreloa, con quienes logró el ascenso a Primera División el 2023. Tras el término de su cesión, el jugador debería volver a los azules.