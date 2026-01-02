Es tendencia:
U. de Chile

Púrpura Brillante: Así es la rupturista nueva indumentaria de U. de Chile para la temporada 2026

Adidas confirmó cómo será la nueva indumentaria de la U para este 2026, la que tendrá un llamativo púrpura brillante con tintes naranjos.

Por Franco Abatte

Los azules utilizarán un llamativo púrpura en su indumentaria 2026.
Con el inicio del 2026, Adidas sorprendió a los fanáticos de Universidad de Chile al lanzar de manera oficial la nueva indumentaria de entrenamiento para la temporada 2026. La marca alemana dejó atrás los tradicionales tonos azules utilizados el año pasado y apostó por una propuesta llamativa, con un púrpura brillante como color principal y detalles en naranjo.

La colección está compuesta mayoritariamente por ropa de entrenamiento e incluye como novedad el modelo Tiro 26, donde vemos camiseta, una polera con cuello, polerones y chaquetas de entrenamiento, además de shorts y dos tipos de pantalones: uno de presentación y otro de entrenamiento. A esto se suma la línea de indumentaria para niños y niñas, también pensada para las prácticas.

Universidad de Chile, junto a Adidas, ya dio a conocer esta nueva línea a través de sus redes sociales, acompañando las imágenes con el mensaje: “Nueva temporada, nueva ropa de entrenamiento. @adidascl. Encuéntrala en tienda.udechile.cl y en adidas.cl”.

En cuanto a los precios, la indumentaria de entrenamiento de la U para la temporada 2026 presenta valores que van desde los $37.990 en el caso de los shorts, hasta $64.990 por la chaqueta de presentación y el polerón de entrenamiento.

Así es la nueva indumentaria de la U. de Chile para 2026

