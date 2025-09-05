Mientras el foco está puesto en la selección chilena, en Colo Colo no dejan de trabajar y darle sorpresas a sus hinchas en el año del centenario. Días atrás el Cacique anunció la llegada de su tercera camiseta para el 2025, la que tiene un detalle muy particular.

Como homenaje a los modelos de 1953 y 1986, el Eterno Campeón presentó una indumentaria de colores rojo y azul. En medio del debate de si le gusta o no a los hinchas, surgió la gran duda: cuándo se estrenaría.

Y si bien los rumores apuntaban a que sería en la Supercopa de Chile ante la U de Chile la próxima semana, lo cierto es que no ocurrirá ahí. Según revelaron, los plazos serán mucho más cortos, teniendo su debut este mismo sábado.

Colo Colo estrenará su tercera camiseta con el femenino

En Colo Colo no perderán el tiempo y se prepara para un estreno inmediato de su tercera camiseta. El Cacique utilizará su nueva indumentaria este mismo fin de semana en una tarde más que especial.

Será el equipo femenino de Colo Colo el que estrene la tercera camiseta. Foto: Adidas.

El sábado 6 de septiembre desde las 14:30 horas en el Estadio Monumental se vivirá una jornada doble de fútbol. El equipo femenino enfrentará a Everton por el Campeonato Femenino y más tarde la gira centenario llegará a su final con un amistoso frente a Alianza Lima.

Será ahí que la tercera camiseta de Colo Colo haga su estreno, pero no con el equipo histórico, sino que con las mujeres a cargo de la sorpresa. Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN reveló que “la información oficial es que la nueva indumentaria las chicas, las jugadoras del femenino el sábado ante Everton, sería el estreno“.

La idea es que los hinchas lleguen a apoyar desde temprano tanto al femenino como al elenco de la gira centenario. Eso sí, para el plantel masculino todavía no hay una fecha de estreno. “Veremos en qué momento el equipo de Fernando Ortiz“, sentenció el reportero albo.

Quedará esperar entonces para ver cuándo será el momento de los hombres de utilizar la nueva indumentaria. Si bien la Supercopa es un escenario, se espera que sea en la Liga de Primera donde haga su estreno por respeto al Superclásico y sus colores.

Colo Colo se prepara para el estreno de su tercera camiseta en una fiesta en el Estadio Monumental. El Cacique sigue dándole sorpresas a sus hinchas en el año de su centenario, mientras intenta levantar el rumbo de un año feliz en el femenino, pero complejo en el masculino.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras el femenino y la gira centenario juegan este fin de semana, el equipo masculino de Colo Colo se enfoca en la Supercopa ante la U. El Cacique y el Bulla se verán las caras el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

