Luego de la salida de Jorge Almirón y previo al arribo de Fernando Ortiz, en Colo Colo buscaron a varios técnicos. Uno de los que estuvo sonando con fuerza fue Gustavo Quinteros, quien había dejado un buen sabor luego de salvar al Cacique del descenso.

El argentino estuvo en los planes y mantuvo negociaciones que lo instalaban como el favorito, pero finalmente las cosas no llegaron a buen puerto. Las razones del DT fueron varias, pero este jueves marcó una importante distancia con el Eterno Campeón.

Y es que al hablar de su pasado, el entrenador sorprendió al revelar que no fue en el Estadio Monumental donde vivió sus mayores alegrías. De hecho, remarcó que fue un paso posterior el que lo llevó a disfrutar como nunca antes.

Gustavo Quinteros pone a Vélez Sarsfield por sobre Colo Colo en su carrera

Si bien siempre ha dicho que haber salvado a Colo Colo del descenso es uno de sus mayores logros como técnico, Gustavo Quinteros no tiene su mejor recuerdo en Chile. El DT dejó a un lado al Cacique e instaló a Vélez Sarsfield como el lugar donde fue más feliz.

Gustavo Quinteros descartó a Colo Colo y aseguró que en Vélez vivió lo más lindo que le ha tocado como técnico. Foto: Getty Images.

En conversación con ESPN, el ex técnico albo aseguró que “Vélez fue lo más lindo que viví como entrenador. Quería lograr algo en mi país, me había ido bien en otros lados pero quería lograr algo acá”.

“Al principio fue durísimo, pero armamos un equipo que jugaba bien y logramos coronar un objetivo. Todo lo que venga de ahora en más, bienvenido, pero ser campeón en mi país era lo que quería“, añadió.

En esa misma línea, el DT recordó su polémica ausencia en el cuadro argentino por un tema familiar. “Mi hija vive afuera hace cuatro años en Suecia y había planificado esa fecha su matrimonio. El presidente ya sabía. Vélez me entendió en ese momento, no podía fallarle a mi hija en ese momento“.

Finalmente, el técnico entregó sus razones para rechazar al Eterno Campeón. “Tuve contactos con otros clubes, pero no con Boca. Yo privilegio tomar equipos en el arranque del año, es más difícil llegar con una idea cuando un proceso está iniciado“.

Así, Gustavo Quinteros se desmarca por completo de Colo Colo y deja en claro que su deseo es seguir compitiendo en Argentina. Si el destino lo trae de vuelta al país es todo un misterio, pero por ahora le hace el quite a un Cacique que lo buscó para apagar otro incendio.

¿Cuáles fueron los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros se bajó y finalmente no regresó a Colo Colo, donde en su primera etapa logró dirigir un total de 153 partidos oficiales. En ellos consiguió 79 triunfos, 41 empates y 33 derrotas, con 239 goles a favor y 149 en contra. Ganó 4 títulos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Con Gustavo Quinteros lejos, Colo Colo se enfoca en lo que será el debut de su nuevo técnico. Bajo las órdenes de Fernando Ortiz, el Cacique se prepara para enfrentar a la U en la definición de la Supercopa de Chile el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

