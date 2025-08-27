La reunión de directorio en Blanco y Negro no trajo conclusiones respecto de quién será el nuevo entrenador de Colo Colo, dejando la definición del mismo para la junta extraordinaria que se realizará este sábado 30 de agosto en el Estadio Monumental.

Fue tras la cita en la Casa Alba donde uno de sus directores, Alfredo Stöhwing, reveló que acotaron su lista de candidatos para tomar el lugar de Jorge Almirón hasta a cinco personas, donde además se descartaron algunos nombres que sonaron en los últimos días.

Es que dentro de la lista corta que la dirigencia de Colo Colo definió para su opción de nuevo técnico no aparecen Pablo “Vitamina” Sánchez, pese a estar disponible para tomar el cargo, y el argentino Pablo Guede, que quedó más como una expresión de deseo que algo concreto.

Oficial: Los 5 candidatos a técnico en Colo Colo

Según recopilan varios reporteros que cubren la actualidad del Cacique, quien comanda la nómina de quienes siguen en carrera por el puesto es Gustavo Quinteros, quien es el preferido del bloque de Aníbal Mosa luego de su exitoso paso entre 2021 y 2023.

El siguiente en la nómina es el también argentino Gerardo Martino, quizás la razón por la cual se aplazó la decisión definitiva en Colo Colo sobre su nuevo DT, puesto que le pidió a Blanco y Negro hasta fines de la presente semana para comunicar su decisión.

Cierran esta lista tres nombres con los cuales ya conversó la dirigencia alba: el trasandino Fernando Ortíz, quien viene de fracasar en Santos Laguna; el paraguayo Francisco Arce, luego de un paso complejo por Guaraní, y el brasileño Zé Ricardo, cuyo último club fue Curitiba en la Serie B de su país.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Al día siguiente de que la dirigencia de Blanco y Negro defina a su próximo técnico, Colo Colo jugará ante Universidad de Chile, el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.