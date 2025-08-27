Pese a que todo indicaba a que las cosas estaban listas, finalmente este miércoles no hubo humo blanco. Colo Colo sigue sin tener entrenador luego de la salida de Jorge Almirón y, por ahora, el misterio sobre su reemplazante se extiende.

Durante horas de esta tarde se llevó a cabo la reunión de directorio de Blanco y Negro, en la que se esperaba una decisión definitiva. Gustavo Quinteros era el técnico que parecía tener todo acordado, pero a última hora la dirigencia decidió ponerle paños fríos.

Pero esto no tiene nada que ver con temas sobre el contrato del ex DT albo, sino que con nuevas opciones que fueron apareciendo. Eso sí, desde el club confirmaron la fecha en la que se elegirá al nuevo estratega del Cacique.

Colo Colo aplaza la elección de su nuevo DT para el sábado

La reunión de directorio de este miércoles en el Estadio Monumental estiró la elección del nuevo técnico de Colo Colo. La dirigencia del Cacique no dejó el tema cerrado en esta jornada y esperará unos días más para poder tomar una decisión.

Colo Colo no llegó a acuerdo con Gustavo Quinteros y esperará hasta el sábado para elegir a su próximo DT. Foto: Photosport.

Tras el encuentro en la Casa Alba, se conoció que Blanco y Negro no le dio el “Sí” a Gustavo Quinteros. El DT había mantenido reuniones en esta jornada con el club, pero a última hora aparecieron nuevos nombres que se metieron con todo.

Publicidad

Publicidad

Alfredo Stöhwing, parte de la mesa directiva de la concesionaria, reveló que ya hay plazo para tomar una decisión. Será este sábado, en una reunión extraordinaria, que se elegirá al técnico para el nuevo proceso.

ver también Fernando Ortiz, el “calentón” admirador de Gareca que sigue en carrera por ser DT de Colo Colo

Esto será todo previo al Superclásico con la U, una instancia que le deja más incertidumbre al plantel en un momento clave. Aunque lo que está claro, según las propias palabras del dirigente albo, es que son cinco los candidatos en carrera para llegar a la banca del Cacique.

Quedará esperar para ver quién finalmente se pone el buzo desde el próximo partido. Gustavo Quinteros es una de las opciones, pero hay otros como Pablo Vitamina Sánchez y Fernando Ortíz que pueden sorprender.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo se tomará unos días más para tomar una decisión con todas las cartas sobre la mesa. El Cacique está contra el tiempo si quiere levantar el rumbo de una pésima temporada y ruega para que el sábado, ahora sí, tenga humo blanco.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo saltará a jugar el Superclásico del fútbol chileno con un nuevo técnico ya elegido, pero no en la banca. El Cacique recibe a la U de Chile por la Liga de Primera este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas.

ver también No dio una sola chance: el DT ‘europeo’ al que no le interesó llegar a Colo Colo

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad