Si bien todo indica que la prioridad para ser el nuevo DT de Colo Colo es Gustavo Quinteros, en la interna de Blanco y Negro se manejan seis nombres de entrenadores que aspiran a la banca alba. Una “lista corta”, como la denominó Alfredo Stöhwing, que evidentemente no tiene sólo al argentino-boliviano.

También contiene al argentino Fernando Ortiz, un admirador de Ricardo Gareca que tuvo pésimos resultados en el Santos Laguna de México, donde dirigió a Bruno Barticciotto. Otro que figura en ese listado que maneja la plana mayor de ByN es Ramón Díaz, quien renunció a Olimpia de Paraguay tras apenas siete partidos.

Y hubo un nombre de un entrenador trasandino que tuvo un paso fugaz y casi inadvertido por el fútbol chileno. Aunque también fue campeón continental y llegó a dirigir en Europa. Todas las referencias son para Martín Anselmi, quien duró apenas tres meses en Unión La Calera en 2022.

Martín Anselmi tuvo un fracaso estrepitoso en el Mundial de Clubes. (Kevin C. Cox/Getty Images).

Pero que ganó cinco títulos con Independiente del Valle de Ecuador, incluido una Copa Sudamericana y una Recopa. Desde aquel club, donde también había sido asistente, llegó a Cruz Azul de México. Y luego de una polémica negociación, pasó al Porto de Portugal.

Pues bien, este candidato no pareció interesarse mucho por Colo Colo. De hecho, según supo RedGol ni siquiera le permitió una reunión a la plana mayor del cuadro albo. Quizá consciente de que, a raíz de su paso por uno de los grandes de Portugal, puede optar a un mercado más competitivo que el chileno.

¿Quién será el próximo DT de Colo Colo?

La pregunta del nuevo DT de Colo Colo parece que tendrá el mismo nombre como respuesta que en 2020, cuando el equipo estaba muy cerca del descenso. Gustavo Quinteros, quien tiene la delantera para asumir la vacante que dejó la salida de Almirón.

Martín Anselmi como DT de Unión La Calera. (Andres Pina/Aton Chile).

Sobre todo después de que Anselmi no se interesó mucho por la posibilidad. Quizá por eso se explican las palabras de Alfredo Stöhwing, quien valoró las aptitudes de Quinteros para estar en la carpeta de candidatos. De todas maneras, y contra la voluntad manifestada por Aníbal Mosa, la decisión se dilatará.

Gustavo Quinteros duró tres años y tres meses en su primer ciclo como DT de Colo Colo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Así lo dio a entender el vicepresidente de Blanco y Negro, Eduardo Loyola. “A veces no hay que apurar… si no es hoy, será pasado mañana o el lunes. Lo ideal es un consenso para la brevedad posible. Si no es hoy, será mañana”, dijo el directivo del bloque Mosa. Todo indica que habrá que seguir esperando…