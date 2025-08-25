Es tendencia:
Colo Colo

Aníbal Mosa calma las pasiones de los hinchas de Colo Colo: “Esperamos tener DT el miércoles”

Luego de la reunión de Blanco y Negro, el presidente de la concesionaria detalló los pasos a seguir, donde esperan poder anunciar al nuevo DT.

Por Cristián Fajardo C.

© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTAníbal Mosa confirma todo en Colo Colo.

Colo Colo vivió una importantísima reunión esta jornada en el estadio Monumental, en busca de poder cerrar cuanto antes a su nuevo entrenador tras la salida del técnico Jorge Almirón.

Por lo mismo, fue Aníbal Mosa, el presidente de la concesionaria Blanco y Negro, el que entregó las primeras novedades que hace comenzar los preparativos para recibir al nuevo director técnico.

Fue tras horas de reunión, donde el director deportivo, Daniel Morón debía presentar las propuestas para el vacante puesto en la dirección técnica alba, que ya se empiezan a tomar decisiones.

En ese sentido, fue el mismo Mosa quien aseguró que avanzan a buen paso por esta nueva noticia para todo Colo Colo, donde el miércoles será el día clave para las novedades.

Aníbal Mosa espera tener el miércoles humo blanco en el Monumental. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Quién será el nuevo DT de Colo Colo?

Fue el periodista Rodrigo Gómez de radio Cooperativa, quien entregó los detalles de la reunión de Colo Colo en busca de un nuevo entrenador, donde hubo importantes novedades.

En ese sentido fue Aníbal Mosa quien entregó los avances para todos los hinchas, donde movió la jornada clave para el miércoles cuando se tengan las respuestas del nuevo DT.

“Esperemos tener DT el miércoles. Mañana tendremos reuniones y entrevistas por zoom. La propuesta es hasta diciembre de 2026”, explicó el presidente de Blanco y Negro.

Por ahora, no quieren revelar los nombres, pero lo que es cierto es que Colo Colo apura para poder cerrar un acuerdo temprano para el reemplazo de Jorge Almirón.

