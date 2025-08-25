Colo Colo está viviendo horas claves tras oficializar la semana pasada el adiós de Jorge Almirón. Pese a que Hugo González con Luis Pérez llevan algunos días en el cargo, la dirigencia de Blanco y Negro no tiene muchas ganas en que ese interinato se extienda más de la cuenta.

Justamente por esto es que durante esta tarde Daniel Morón presentará a la Comisión Fútbol del Cacique las opciones que hay para la banca, esto para que el miércoles en la reunión de directorio de la concesionaria se de por cerrado el tema.

Una de las alternativas que está sobre la mesa es traer de regreso a Pablo Guede, quien recientemente viene de renunciar al Puebla de México tras una muy discreta campaña. Su conocimiento del club y cierto éxito en su primer ciclo le hacen sumar bonos, aunque ojo, también generan anticuerpos ciertas actitudes suyas.

Mosa detalló su relación con Guede en el pasado

Para dar una muestra de ello hay que retrocede a julio del 2018, cuando en una entrevista con ADN Radio Aníbal Mosa detalló lo que fue su relación con el argentino durante su presidencia en Blanco y Negro.

En esa ocasión el timonel albo afirmó que “la relación con Pablo Guede se nos fue de las manos. Él se tomó algunas atribuciones que no le correspondían, lo reconozco. Se metió en cosas que no le correspondían”.

Pablo Guede tuvo un primer paso más o menos exitoso en Colo Colo, ganando un torneo local, una Copa Chile y dos Supercopa. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

“En un momento la situación se sobrepasó y eso es un mea culpa que yo hago, si algún día vuelvo a presidir el equipo”, agregó el puertomontino.

En ese sentido, Mosa también defendió la gestión del argentino, concluyendo que “por el trabajo que él hacía en el día a día, por lo que veía con los jugadores, como les sacaba rendimiento. Por eso yo le ponía fichas”.

Los números de Pablo Guede en Colo Colo

En su primer paso por el Monumental el argentino dirigió un total de 72 encuentros, donde logró 38 victorias, tuvo 16 empates y recibió 18 derrotas, lo que se traduce en un 60,19% de rendimiento. Con los albos Guede ganó un título de Primera División, dos Supercopa y una Copa Chile.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Popular será este domingo 31 de agosto cuando enfrenten desde las 15:00 horas a Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.