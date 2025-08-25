Este entrenador argentino surgió como un candidato tapado a ser DT del plantel profesional de Colo Colo. Se trata de un defensor central devenido en director técnico que fue una especie de regalón de Manuel Pellegrini durante su carrera de futbolista.

Las referencias son para Martín Demichelis, un DT formado en Alemania para desempeñar aquella profesión. Micho estuvo a las órdenes del Ingeniero Pellegrini en el Málaga de España primero. Y el Manchester City de Inglaterra después.

Demichelis tiene 44 años y su experiencia como estratego registra pasos por las categorías juveniles del Bayern Múnich de Alemania, donde también jugó. Pasó por River Plate, donde recibió un sinfín de críticas. Luego, fue DT del Monterrey en México, donde estuvo durante casi nueve meses.

Martín Demichelis, otro de los nombres que figura como opción en Colo Colo. (Azael Rodriguez/Getty Images).

Por estos días, el apellido Demichelis ha sonado con mucha fuerza en los medios de farándula de Argentina por un escándalo. Según varios reportes, el Micho tuvo una relación con Fátima Florez mientras seguía casado con Evangelina Anderson. Una versión que la humorista descartó con fuerza.

“No puedo creer la cantidad de locuras, demencias y mentiras. Obviamente, esto está en manos de mi abogado y se le hará el correspondiente reclamo por calumnias e injurias”, se defendió Florez en América TV sobre la acusación que había hecho su ex asistente, Ángel Sesarín.

Publicidad

Publicidad

ver también Maradona y Sabella fuera: La figura argentina que eligió a Pellegrini como el mejor DT

Martín Demichelis, el candidato a DT de Colo Colo que protagoniza escándalo farandulero en Argentina

Martín Demichelis está en los planes como DT de Colo Colo justo cuando su nombre resuena con fuerza en varios programas de farándula en el vecino país. Todo después de las declaraciones de Fátima Florez, quien echó por la borda la información que había dado un ex colaborador suyo.

Publicidad

Publicidad

“Tendrá que ir a la Justicia a presentar las pruebas de las locuras que está diciendo. Por supuesto que no conozco a Demichelis”, expresó Florez, una comedianta que se destaca por su capacidad imitadora y que tuvo una relación amorosa con el presidente de Argentina, Javier Milei.

Martín Demichelis le dio rodaje a Franco Mastantuono en River Plate. (Rodrigo Valle/Getty Images).

Florez dijo que “él va a tener que demostrar todo eso ante la Justicia. Es un delirante, un sinvergüenza”, dijo sobre Sesarín, quien retrucó con el mismo insulto y sacó a la luz una deuda de varios meses. Aunque ella manifestó que “se le pagó en tiempo y forma”.

Publicidad

Publicidad