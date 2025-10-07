Para nadie es un secreto que el nombre de Gustavo Álvarez figura en los planes de la FPF para hacerse cargo de la selección de Perú. En ese contexto, y en la antesala del amistoso que la Bicolor jugará ante Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, la máxima autoridad del combinado nacional sacó la voz.

Se trata del Director General de fútbol en la FPF, Jean Ferrari, quien acompañó al entrenador interino Manuel Barreto en una extensa conferencia de prensa. Por supuesto que el otrora futbolista no quiso ahondar en nombres propios. Una práctica muy habitual en los dirigentes.

A veces una palabra puede truncar una negociación. O disparar el precio de algún prospecto. Por eso hay que manejar todo con sigilo, según Ferrari. “En cuanto a mencionar nombres, no creo que sea oportuno ni ético”, expuso el abogado, quien en julio de 2025 renunció a Universitario de Deportes.

Gustavo Álvarez genera interés en Perú, aunque no quisieron reconocerlo. (Andres Pina/Photosport).

“No sólo de mi lado, también por el de las personas con las que tuve conversaciones. Se puede prestar para muchísimas cosas. Es mejor reservar las cosas para que no se malinterpreten. Uno puede tener una conversación con un entrenador y ustedes pueden decir que no está en el perfil que mencioné”, explicó el oriundo del Callao.

Quiso evitar la confirmación de cualquier charla, aunque son varios los nombres que rondan: además de Álvarez, apareció el también argentino Jorge Almirón. Y el ex River Plate Martín Demichelis. Hasta Fernando Batista, quien salió de su cargo en Venezuela tras no alcanzar ni el boleto al repechaje en el Mundial 2026.

Con todos y con nadie, fue la postura que adoptó Jean Ferrari, aunque reflexionó en torno a eso. “No dejan de ser conversaciones de fútbol con personas del fútbol que viven en el fútbol. Esto es enriquecedor, te abre ventanas para considerar lo que uno no tiene mapeado”, arguyó Jean Ferrari.

Jefe de la selección de Perú evita hablar de Gustavo Álvarez: “Prefiero mantener el hermetismo”

Que Gustavo Álvarez figura en Perú porque genera buena opinión es un punto, pero que haya sostenido negociaciones es algo que al menos allá no quisieron reconocer. Lo mismo que hizo el DT cuando los azules visitaron a Alianza Lima y se refirió a que su nombre suene en la Bicolor.

Álvarez dijo que no hubo ni un solo llamado. Muy en la línea de Ferrari. “Prefiero mantener el hermetismo correspondiente por un tema de respeto”, aseguró el director general de fútbol que tiene la FPF desde hace un par de meses. El llamado a idear el tan bullado recambio en el vecino país.

Gustavo Álvarez guió a la U a ganar la Supercopa claramente ante Colo Colo. Y sigue vivo en la Copa Sudamericana. (Andres Pina/Photosport).

“Cuando esté la elección y se mencione al entrenador y al comando técnico podemos hablar más a detalle de esto”, cerró el directivo, quien no dio ni una sola pista de algún diálogo con el entrenador de Universidad de Chile, quien hace unos días deslizó un fin de ciclo en el Centro Deportivo Azul. El tiempo dirá si los caminos se cruzan…

