Revelan quiebre en la U por declaraciones de Gustavo Álvarez: “No gustó lo que hizo”

Siguen los coletazos por los dichos de Gustavo Álvarez. El estratega de Universidad de Chile dejó fuertes declaraciones tras el último empate ante Deportes La Serena, lo que alejó al Romántico Viajero de la lucha por el título.

Pero lo que más llamó la atención fue la frase que deslizó sobre el momento de Leandro Fernández y que anunció su fin de ciclo. “Le ha dado tanto a este club que, yo espero que, de aquí a fin de año, cuando termine mi ciclo, Leandro recupere su eficacia“, expresó el adiestrador que ya rechazó ofrecimientos de la selección de Perú.

Aunque lo peor vino después ya que volvió a recalcar que deben ser campeones en un club grande de la U con una sútil repasada a la dirigencia. “Yo tomé el equipo noveno… estamos con un partido menos para ser Chile 2, mi objetivo principal es salir campeón pero para eso hay que alinear objetivos en todos los sectores”, lamentó.

Lo que según Gonzalo Fouillioux generó un fuerte quiebre en Universidad de Chile. “En la U en general no gustó lo que hizo Álvarez”, lanzó de entrada en Todos Somos Técnicos de este lunes.

“Se nota cierta incomodidad de Gustavo Álvarez en sus declaraciones. Me llamó la atención que habló de que su ciclo termina a fin de año. Luego él dice que tomó el equipo noveno, y que para ser campeón tienen que estar todos los estamentos alineados. Ahí entiendo que es un claro palo para Azul Azul. Hay alguien que no está alineado que son los jugadores, que no creo porque los defendió, o la dirigencia”, complementó el comunicador.

Las declaraciones de Álvarez dividen las aguas en la interna de la U

Incluso el periodista indicó que hay contradicciones entre las palabras que indica el adiestrador trasandino y que solo vendrían a confirmar un desgaste del vínculo. “Él dice que todavía sigue pensando en el título, pero si es así no juega con este equipo que puso contra La Serena”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Tras el partido ante La Serena, el cuerpo técnico decidió dar una semana de descanso a los jugadores del plantel estelar. Mientras esto ocurre, el próximo partido de Universidad de Chile está programado para el 19 de octubre frente a Palestino.

Luego el calendario indica que el 23/10 recibe a Lanús por Copa Sudamericana. Tres días más tarde está el clásico universitario frente a la UC. Luego el 29/10 es la revancha ante el granate en La Fortaleza de Buenos Aires.

