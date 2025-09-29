Vero Bianchi deja la grande con análisis sobre Gustavo Álvarez: “Se olvida de ser campeón”

Universidad de Chile rescató un punto en su visita a La Serena y pone cuesta arriba la ilusión para ser campeón en la Liga de Primera. Esto debido a que el Romántico Viajero quedó cuarto con 39 unidades y lo peor es que la distancia ahora es de 17 de Coquimbo Unido que es el único puntero.

Por lo mismo comienza a surgir cierto ruido entorno a Gustavo Álvarez. Las declaraciones del entrenador tras el duelo del domingo en el Estadio La Portada además le dieron más condimento a una relación que se avisora más que tensa con la dirigencia de Azul Azul.

Tema no menor y que abordó Vero Bianchi en Todos Somos Técnicos. La periodista fue lapidaria y no dio espacio a la duda con su análisis sobre el despilfarro del adiestrador y que prácticamente se despidió de la chance de ser campeón.

“El cupo a torneo internacional no está en discusión, pero después de este empate, Gustavo Álvarez se olvida de ser campeón”, indicó lapidaria en la señal deportiva.

“Que Álvarez ponga suplentes da una importante señal. Tiene claro que puede aún clasificar a un torneo internacional y se preocupa solo de la Copa Sudamericana”, complementó la Vero en el programa de este lunes.

¿Qué pasa con Gustavo Álvarez?

Pero tras ello, la periodista de TNT Sports se la jugó con un dicho que puso en jaque el proceso del profe Álvarez. “Estoy segura que si salía con un equipo mixto lo ganaba. Por ejemplo, con la juventud de Assadi, le daba para jugar estos partidos seguidos. Por último pudo arrancar con los más jóvenes”, agregó Vero Bianchi.

Incluso no descartó que puedan registrarse tiempos complicados para el proceso de don Gustavo. Lo que ya se empiezan a generar discusión debido a que desde agosto no gana un partido por la Liga de Primera.

“Que pasa si la U no sale campeón de la Copa Sudamericana, ya sin ganar la Copa Chile ni el campeonato nacional, y solo con la Supercopa, ya van a empezar las críticas contra Álvarez. Lo que hasta el momento no se había visto”, lamentó.

