La nómina de la selección chilena puede tener un revés con miras al amistoso contra la selección de Perú, programado para el 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.

Esto tiene que ver por los tres seleccionados que fueron convocados en el plantel de Universidad de Chile, lo que puede producir un nuevo gallito con la Roja: se trata de Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Lucas Assadi.

Esto, porque los jugadores se deben presentar el 6 de octubre a los trabajos en Juan Pinto Durán, misma fecha que la U vuelve de su semana de vacaciones para todo el plantel.

¿Cuál es el problema? El técnico Gustavo Álvarez pide que estén todos sus jugadores a disposición, por lo que solicitó que no vayan al amistoso con la selección chilena.

Lucas Assadi, Javier Altamirano y Fabián Hormazábal fueron llamados a la Roja.

¿Cuántos nominados tiene la U en la selección chilena?

Así lo hizo saber el medio Emisora Bullanguera, quienes entregan detalles de la interna de Universidad de Chile, una vez que se conocieron que tres jugadores del plantel fueron llamados a la selección chilena.

“El técnico Gustavo Álvarez quiere a los tres jugadores entrenando la misma jornada en el Centro Deportivo Azul, misma fecha que retornan de una semana de vacaciones”, explican.

Una situación que apunta a los próximos desafíos que tiene la U en el mes de octubre, donde el 23 y 30 del mismo mes deben enfrentar a Lanús por el paso a la final de la Copa Sudamericana.

“Álvarez quiere privilegiar el trajo con su plantel completo, con miras a las semifinales de la Copa Sudamericana, donde ahora tendrá un gallito aparte con la selección chilena”, detallan.

