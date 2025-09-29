Con bastante antelación. La Selección Chilena hizo oficial en sus redes sociales la presentación de la lista de 23 futbolistas convocados para el encuentro amistoso que disputarán con Perú, en octubre próximo en La Florida.

La gran novedad que presenta el entrenador Sebastián Miranda, quien estará a cargo del equipo para este encuentro, es en la portería donde aparece un arquero que juega en la Primera B, como es Jaime Vargas que milita en Deportes Recoleta.

Esto implica que una de las novedades que iba a haber como un eventual regreso de Brayan Cortés a la portería de la Selección Chilena, como se mencionó en Uruguay, finalmente no sucederá, aunque el perjudicado en esta ocasión fue el joven Vicente Reyes.

RedGol está ampliando la información…