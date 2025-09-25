Luego del fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas, la selección chilena mira al futuro. La Roja deja atrás el terrible proceso al mando de Ricardo Gareca y se enfoca en lo que será el primer amistoso de la nueva era en la próxima fecha FIFA.

En octubre el Equipo de Todos se verá las caras con Perú, el penúltimo rumbo al Mundial 2026 en la tabla de posiciones, en un choque de necesitados. Sin embargo, para llevarlo a cabo la ANFP se encontró con un enorme problema al no tener estadio.

El Nacional está descartado por el Sub 20 y la entidad buscó soluciones, pero recibió sólo portazos. El Estadio Monumental le sale muy caro (200 millones de pesos), el Santa Laura fue opción y el Claro Arena tiene ya agendados encuentros. Ante esto, apareció otro al rescate aunque con un particular pago.

Chile paga con entradas el arriendo del estadio para el amistoso con Perú

La ANFP logró salvar el amistoso entre Chile y Perú gracias al Estadio Bicentenario de La Florida. El recinto donde hace de local Audax Italiano se abrió a recibir el compromiso, aunque solicitando algo inesperado.

Chile y Perú se enfrentarán en el Estadio Bicentenario de La Florida. Foto: Photosport.

Según reveló el diario La Tercera, con un aforo de 14 mil espectadores para esa jornada, la Federación de Fútbol de Chile “aprovechó el convenio que sostiene con la Corporación Municipal para poder utilizar el recinto sin un pago de por medio“.

Eso en el papel, ya que habrá un gesto para poder asegurar el Bicentenario de La Florida. Este será el ceder 700 entradas, las que se repartirán en los colegios municipales de la comuna. Esta cantidad de boletos sumarían cerca de $11 millones de pesos, lo que se asemeja al precio del arriendo en la noche.

De esta forma, quedarían cerca de 13 mil entradas a disposición para sacar a la venta. Eso dependiendo de si habrá o no público visitante, lo que obligaría a instalar barreras y, con ello, reducir el aforo.

Quedará esperar ahora para ver cómo es que avanzará la ANFP con la organización del encuentro. Si bien hay fecha, todavía no hay horario ni nómina. Lo único claro es que Sebastián Miranda será quien dirija el duelo ante las obligaciones de Nicolás Córdova en el Mundial Sub 20.

La selección chilena ya tiene estadio para poder recibir a Perú en un amistoso de dos equipos necesitados. La Roja arranca un nuevo ciclo a la espera de conocer a su nuevo entrenador, el que podría estar tanto dentro como fuera del país.

¿Cuándo juega Chile con Perú?

Chile y Perú ya tienen estadio para poder verse las caras en el amistoso de la fecha FIFA del próximo mes. La Roja se verá las caras con la Bicolor el 10 de octubre en el Bicentenario de La Florida con horario por definir.