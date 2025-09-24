Es tendencia:
Alexis Sánchez quiere jugar el Mundial 2030: ex seleccionado duda que La Roja clasifique

¿El tocopillano alcanza a llegar al Mundial 2030? El ex defensa de La Roja cree que es difícil, incluso porque duda de la presencia de toda la selección chilena en la cita planetaria del centenario.

Por Diego Jeria

Jorge Vargas duda que Alexis... y Chile puedan estar en el Mundial 2030.
Jorge Vargas duda que Alexis... y Chile puedan estar en el Mundial 2030.

Alexis Sánchez sigue adaptándose como refuerzo y nuevo jugador del Sevilla, de regreso a La Liga de España. El delantero chileno y compañero de Gabriel Suazo en los blanquirrojos sumó su tercer partido consecutivo a las órdenes de Matías Almeyda.

El tocopillano debutó ante Elche ingresando en los 61′ y regalando una asistencia en el empate 2-2. Frente a Alavés entró en los 14′ y volvió al gol dándole el triunfo a su equipo (1-2). Este lunes saltó a la cancha en los 55′, en la derrota 1-2 frente a Villarreal.

En conversación con RedGol, el ex defensa de la selección chilena, Jorge Vargas, consideró que la salida de Alexis del Udinese y la Serie A de Italia, para volver a La Liga con Sevilla, por el momento ha sido una buena determinación.

“Quiero jugar el Mundial 2030 con Chile”: Alexis busca volver a la Roja y se postula a la cita con 42 años

Alexis motivado; hay que ver si Chile clasifica

Ha tenido muchos más minutos. Alexis se ve motivado y bien físicamente. Lo ha hecho bien, se le notan la motivación y ganas“, dijo Potencia.

Potencia Vargas ve difícil que Alexis pueda ir al Mundial 2023 y primero pone en duda la clasificación de Chile.

Agregó que “eso para un jugador, aunque tenga 20 ó 40 años, le da un plus… el ser considerado, te agarra un aire distinto“.

Por otro lado abordó el deseo manifestado por el mismo Sánchez, quien reveló que quiere liderar a la selección chilena en las próximas eliminatorias y jugar el Mundial con 40 años en el cuerpo.

Pinilla y mal augurio al Sevilla de Alexis Sánchez y Suazo: “Va a tener una temporada de altibajos”

Hay que ver las próximas eliminatorias si clasificamos primero. Yo lo veo complicado que pueda estar Alexis, pero primero, antes de ver si puede o no jugar el Mundial 2030, hay que ver si Chile clasifica“, sentenció Jorge Vargas.

