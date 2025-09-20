Alexis Sánchez vivió un gran debut con el Sevilla y a sus 36 años dice que sigue vigente en Europa. Así lo dejó en claro al menos en su primer partido en el competitivo fútbol español.

Por eso, el Niño Maravilla captó la atención de la prensa local y en diálogo con AS comentó sus sensaciones sobre su presente y futuro. Y con total sinceridad, dice que tiene para rato en el fútbol.

“Fue una carrera intachable y lo seguirá siendo. Pero la verdad es que me divierto jugando fútbol. Siempre me ha pasado y creo que, aunque me retire profesionalmente, me seguirá pasando. El fútbol me da alegría de vivir”, partió diciendo.

Alexis quiere volver a la selección chilena

Alexis Sánchez fue consultado sobre el próximo proceso de la selección chilena y dejó en claro que no se quiere jubilar de la Roja, incluso jugando el próximo Mundial sobre los 40 años.

“Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería ya en 2030, con 42 años. Tengo que estar físicamente bien, mentalmente bien, y eso te lo va diciendo el profesionalismo con el paso del tiempo”, dijo el tocopillano.

Y su frase causó impacto, por lo que tras cartón el goleador histórico de la Roja justificó su respuesta para volver al equipo nacional diciendo que “es mí país. Pocos jugadores están en Europa al nivel que estoy yo, (Gabriel) Suazo y algunos otros”.

“Mientras pueda aportar y esté físicamente, quiero estar siempre con la selección”, cerró, dejando en claro que aún no se despide del sueño de jugar otro Mundial.