En medio de su polémica en el Udinese, Alexis Sánchez estuvo cerca de volver a nuestro país. El Niño Maravilla interesaba en la U de Chile, pero finalmente se terminó quedando un año más en el extranjero.

Sin embargo, pese a que su vínculo con Sevilla lo mantiene en Europa como era su deseo, las Fiestas Patrias le han tocado el corazón. Tanto, que lo llevaron a confesarse con los hinchas como pocas veces lo hace.

A través de sus redes sociales, el Niño Maravilla sorprendió a todos realizando una tremenda reflexión sobre sus años en el extranjero. Ahí también aprovechó de hacer un juramento a la bandera chilena para lo que le queda de carrera.

La promesa en medio de la pena dieciochera de Alexis Sánchez a Chile

Alexis Sánchez lleva una larga y destacada carrera en el extranjero, pasando por clubes como Barcelona, Arsenal e Inter de Milán. Ahora, con el Sevilla en el pecho, el Niño Maravilla recuerda a su Chile querido desde lo más profundo de su corazón.

Alexis Sánchez dejó un emotivo mensaje de Fiestas Patrias a todo Chile. Foto: Photosport.

En medio de los festejos de Fiestas Patrias, el tocopillano lanzó un inesperado mensaje en sus redes sociales. Ahí reveló su gran pena de ver a la distancia cómo los chilenos y chilenas las hacen todas en familia.

“19 años sin poder disfrutar un 18 de septiembre en mi país. Ver a mi familia disfrutando todos juntos, con eso me basta“, comenzó señalando el goleador histórico de la Roja.

En esa misma línea, Alexis Sánchez hizo un juramento para lo que le queda de carrera en el extranjero. “Le mando un fuerte abrazo a todos los chilenos, los quiero. Yo seguiré dejando a mi país lo más alto del mundo“.

Habrá que ver si es que el tocopillano puede cumplir ese juramento. Sus primeros minutos con su nuevo club ilusionaron a los hinchas y más luego de dar una asistencia de lujo que dio la vuelta en todo el planeta.

Alexis Sánchez se emociona a la distancia recordando a Chile en las Fiestas Patrias. El Niño Maravilla espera ayudar al Sevilla y así demostrar que sigue más vigente que nunca pese a los años.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

Con su actuación ante Elche, Alexis Sánchez llegó a 1 partido oficial disputado con la camiseta del Sevilla en la temporada 2025/26. En él no tuvo goles y aportó con 1 asistencia en los 29′ minutos que acumuló dentro de la cancha.

¿Cuándo juega el Sevilla de Alexis Sánchez?

Alexis Sánchez y Sevilla por ahora sólo se enfocan en lo que será la próxima fecha de La Liga de España. Este sábado 20 de septiembre desde las 13:30 horas los Blanquirrojos visitan al Deportivo Alavés.

