Alexis Sánchez da vuelta la página luego de un regreso para el olvido a Udinese y se enfoca en el nuevo paso en su carrera. El delantero fue presentado oficialmente como refuerzo del Sevilla y se prepara para su debut.

El tocopillano dejó la Serie A para hacer su retorno a La Liga de España, donde ya supo brillar años atrás con la camiseta del Barcelona. Y en medio de las dudas que ha generado su fichaje con 36 años, aprovechó de demostrar que viene con todo.

El Niño Maravilla no sólo tuvo que enfrentar a los micrófonos, sino que también debió tomarse fotos. Ahí sorprendió a todos los presentes al querer mostrarse, lo que ha llevado a la prensa local a destacarlo por su “calidad” y el “show” que armó con la pelota.

Alexis Sánchez desata la locura de la prensa española en Sevilla

La presentación oficial de Alexis Sánchez en el Sevilla ha dado que hablar en España. El Niño Maravilla se armó un parque de diversiones en la cancha del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y sacó aplausos de quienes llegaron a verlo.

Alexis Sánchez fue presentado en el Sevilla y se robó la película haciendo juegos con el balón. Foto: Sevilla.

“Alexis Sánchez, nuevo jugador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación este martes en la que fue su presentación como sevillistas y, posteriormente, saltó al Sánchez-Pizjuán para las habituales fotos… con show incluido“, comenzó señalando El Desmarque. “Lo que nadie esperaba es que, tras las fotos protocolarias, Alexis Sánchez empezase a mostrarse“, añadieron.

El citado medio detalló cómo fue que el Niño Maravilla se dio el tiempo de disfrutar con la pelota como hace mucho no se le veía. “Con una sonrisa, con ganas de bromear, el chileno fue dando pataditas, controles de calidad y hasta algún pase o disparo dedicado a las cámaras allí presentes“.

Estas imágenes fueron compartidas por el programa El Chiringuito, donde no se quedaron atrás ante lo que estaban viendo. “La calidad de Alexis Sánchez en su presentación con el Sevilla“, escribieron junto a una varita mágica.

Los hinchas ya se ilusionan con lo que puede hacer el delantero, al que tienen en la mira por la edad con la que llegó. Será misión del tocopillano el taparles la boca y demostrarles que vino a ser un aporte y no un cacho.

Alexis Sánchez fue presentado, entrena y trabaja con todo para hacer su debut con la camiseta del Sevilla. El Niño Maravilla se prepara para una jornada en la que quiere volver a ser el de antes.

¿Cuándo puede debutar Alexis Sánchez en Sevilla?

Alexis Sánchez fue presentado en Sevilla y ahora sólo trabaja con la mira puesta en su debut. Esto puede ocurrir el próximo viernes 12 de septiembre cuando, desde las 16:00 horas, reciban al Elche por La Liga.

