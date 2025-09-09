Alexis Sánchez vivió su presentación oficial en Sevilla. Ahí fue consultado por diversos temas de su llegada, incluso sobre Manuel Pellegrini, actual entrenador del Real Betis.

El tocopillano dejó en el pasado un traumático segundo paso por Udinese, donde firmó la peor temporada de su exitosa carrera, sin goles ni asistencias. Ahora intentará borrar esa pésima imagen jugando en La Liga, donde tiene muy lindos recuerdos con Barcelona.

La relación de Alexis Sánchez y Manuel Pellegrini

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no serán los únicos chilenos en Andalucía, ya que desde hace años reside ahí Manuel Pellegrini, aunque en la vereda de al frente. El entrenador nacional ha dirigido con bastante éxito a Real Betis, protagonizando grandes campañas con los Verdiblancos.

Sevilla supo ser un equipo muy ganador, sobre todo a nivel internacional donde se convirtieron en los reyes de la Europa League. Hoy la realidad es distinta, ya que se salvaron por poco de perder la categoría en la campaña pasada, mientras el Betis es protagonista de la mano del ingeniero.

ver también Alexis le manda un recado al DT de Udinese y habla del puesto que quiere en Sevilla: “Estoy cómodo…”

Como Manuel Pellegrini es todo un referente en la ciudad, no fue extraño que los periodistas españoles le consultaran a Alexis Sánchez por su compatriota. El tocopillano solo tuvo elogios para el ex DT de Real Madrid y Manchester City.

“Tuve la oportunidad de hablar en la selección cuando va para allá y nada, tiene todo mi respeto. La verdad es que es un señor del fútbol“, indicó Sánchez. Pese a que nunca ha sido dirigido por Pellegrini, demostró el enorme respeto que tiene por el entrenador de Betis.

Publicidad

Publicidad

El debut de Alexis Sánchez podría darse este viernes 12 de septiembre a las 16:00 horas de Chile. En esta fecha enfrentarán a Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde también diría presente Gabriel Suazo tras estar con La Roja en las Eliminatorias.