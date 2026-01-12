U. de Chile se despidió de una larga lista de jugadores para la temporada 2026. Uno de ellos fue Nicolás Guerra, quien terminó una extensa historia con el Romántico Viajero y ahora busca club.

Después de una temporada donde marcó apenas seis goles en 37 partidos, la U decidió no renovar el contrato del delantero de 27 años, sumándose a Rodrigo Contreras, Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en las salidas.

Ahora, desde Argentina informaron que Instituto de Córdoba se puso en contacto con el representante de Nicolás Guerra, abriendo la posibilidad de que el atacante emigre al extranjero.

Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por los hinchas del cuadro trasandino. “Este tipo es más malo que el cáncer”, “no da el ancho”, “no juega bien” y “no puede ser”, fueron las respuestas en redes sociales.

El futuro de Nicolás Guerra tras salir de U. de Chile

Por ahora, no se ha hablado de una negociación formal ni una oferta de Instituto por Nicolás Guerra. El exdelantero de U. de Chile sigue buscando club y habrá que ver si este interés lo puede sacar del fútbol chileno.

El atacante ha defendido la camiseta de U. de Chile en dos oportunidades (2017-2020 y 2023-2025) y suma una experiencia en Ñublense (2021-2022). ¿Será su oportunidad de salir del país?