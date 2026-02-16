Instituto de Córdoba tuvo que buscar entrenador y el escogido tomó la decisión de hacer varios cambios, entre ellos optar por la salida de Nicolás Guerra. El centrodelantero chileno no mantuvo su lugar en el euqipo titular. Uno de los cinco retoques que hizo el DT.

La Gloria cordobesa superó por 2-0 a Central Córdoba con Guerra en la cancha desde los 81 minutos. El ex ariete de Universidad de Chile reemplazó a Jhon Córdoba, atacante colombiano que salió lesionado. A pesar de eso, fue un excelente debut para Diego Flores.

Al cabo de ese encuentro, Flores vivió una situación inusual en la conferencia de prensa. Por cierto, se viralizó por el momento en Argentina. Recibió la consulta de un periodista presente en la sala. “¿Fuiste alumno mío?”, le consultó el entrenador, quien impartió clases de educación física.

“No, me estás jodiendo. Puede ser, estuve hace algunos años”, le dijo su interlocutor, evidentemente sorprendido por la inesperada pregunta. Quedó claro que no pensó que Flores lo recordara. Pero sí.

El DT, conocido en el vecino país como El Traductor por haber cumplido ese rol en el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, lo tenía presente. “Haceme de nuevo la pregunta”, le pidió Diego Flores sobre la consulta que aludía a la disposición que tuvo el equipo en su estreno.

Diego Flores pudo celebrar una victoria en el primer partido al mando de Instituto de Córdoba y decidió el ingreso de Nicolás Guerra para los minutos finales. Aunque fue por lesión. Eso quizá le abre otra chance desde el comienzo al ex ariete de Ñublense y el Romántico Viajero.

Nicolás Guerra en Instituto de Córdoba.

“Te quería preguntar por algo que hablaste en tu presentación, bueno, sí, de que tus equipos juegan con presión alta y eso se los ibas a llegar a los jugadores en el corto plazo”, le dijo el periodista a Flores, quien demostró que conservaba el recuerdo de quien le consultó.

Aseguró que “me acuerdo de vos, Santi. La realidad es que la idea era hacer un equipo más intenso. Teníamos poco tiempo, había que ser inteligentes. El segundo tiempo quizá se percibió inferior, estoy muy conforme. Recibimos un solo palo y eso hizo que hayamos dado un buen paso para seguir construyendo la intensidad”.

Por lo pronto, el equipo adiestrado por Diego Flores debe afinar detalles para el jueves 19 de febrero, cuando se medirá como local ante Atlético Tucumán a contar de las 19:30 horas.

