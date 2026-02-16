Es tendencia:
Colo Colo

Mientras Damián Pizarro sigue sin debutar, la apuesta de Colo Colo la rompe en 2026

El Cacique pudo traer de vuelta al atacante, pero optó por aprovechar ese cupo en otro canterano. La respuesta fue inmediata.

Por Jp Viluñir Silva

Damián Pizarro no llegó a Colo Colo y quien tomó el lugar lo está aprovechando al máximo.
© Photosport/RacingDamián Pizarro no llegó a Colo Colo y quien tomó el lugar lo está aprovechando al máximo.

En el último mercado de fichajes del fútbol chileno, Colo Colo protagonizó una de las grandes polémicas. Damián Pizarro parecía estar listo para volver al país luego de su aventura por Europa, pero las cosas dieron un giro radical y todo se cayó.

A pesar de haber tenido un acuerdo de palabra, el artillero del Udinese no pudo concretar su deseo de retornar al Estadio Monumental. Fernando Ortiz tenía otros planes en mente y, por ahora, el tiempo parece haberle dado la razón con su apuesta: Yastin Cuevas.

El artillero de 17 años ha sumado sus primeros minutos en el profesionalismo esta temporada y este domingo nuevamente fue clave. Tras marcar en la fecha pasada contra Everton, ahora llegó con la llave para abrir la victoria ante Unión La Calera y así demostrar que el Tano no estaba tan equivocado con el portazo que le dio a quien sigue esperando por debutar en Racing.

Yastin Cuevas deja en el olvido a Damián Pizarro en Colo Colo

Si había dudas sobre el portazo a Damián Pizarro, el propio Yastin Cuevas se encargó de despejarlas. El delantero ha brillado en sus primeras apariciones en Colo Colo utilizando el puesto que el otrora artillero albo estuvo a punto de ocupar.

Yastin Cuevas ha aprovechado cada oportunidad que le han dado en Colo Colo. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz no tuvo dudas en mantenerse firme en su negativa de traer al hoy jugador de Racing y apostó por el canterano de 17 años. La respuesta fue inmediata y le ha dado seis puntos que salvan su proceso al mando del Eterno Campeón.

Y es que Yastin Cuevas ha jugado apenas 3 encuentros oficiales, con menos de 90 minutos en la cancha. Para ser exactos, 73. En ellos ya ha aportado con el gol que abrió el triunfo ante Everton y asistió para la agónica victoria contra Unión La Calera.

El presente del canterano albo es muy distinto al que hoy vive Damián Pizarro, que pese a haber estado compitiendo en Europa con Le Havre de Francia, no suma minutos. En Racing no lo han visto en condiciones ni para ir citado a la banca y sigue desperdiciando tiempo valioso.

Quedará esperar para ver cómo finaliza la temporada para cada uno y así tener una opinión con números sobre la mesa. Por ahora, la movida le da resultados a Fernando Ortiz en medio de un momento que no termina de convencer, pero está dando puntos que pueden ser claves.

Yastin Cuevas ha deslumbrado a Colo Colo en sus primeros partidos y los hinchas se ilusionan con lo que pueda hacer. Damián Pizarro intenta relanzar su carrera en Racing, donde por ahora no tiene espacio ni para sentarse en el banquillo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Yastin Cuevas ruega poder seguir sumando minutos en la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. El Cacique verá acción este sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas cuando visite a O’Higgins en Rancagua.

