Copa Libertadores

Huachipato vs. Carabobo: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Libertadores

El conjunto Acerero se enfrenta a los Granates por Fase 2 del torneo CONMEBOL.

Por Franccesca Arnechino

Huachipato juega esta semana en Fase 2 de Copa Libertadores.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTHuachipato juega esta semana en Fase 2 de Copa Libertadores.

La Copa Libertadores 2026 entra en terreno clave esta semana con el estreno de los equipos chilenos: Huachipato y O’Higgins, quecomienzan su camino con la misión de avanzar a la fase de grupos del máximo torneo continental.

Este martes arranca la participación nacional en la Fase 2, y el primero en saltar a la cancha será el conjunto Acerero, que viajará hasta Valencia para enfrentar al Carabobo FC en busca de un buen resultado como visitante.

Huachipato vs. Carabobo: Horario y dónde ver EN VIVO

Huachipato y Carabobo juegan este martes 17 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Misael Delgado, por la segunda fase de Copa Libertadores.

El partido entre Acereros y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+, para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
