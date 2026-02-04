A pesar de que fue aporte cuando le tocó ingresar, Nicolás Guerra dejó la U de Chile para buscar un nuevo desafío. Después de semanas de incertidumbre, el delantero finalmente recibió un llamado desde Instituto de Argentina, donde este martes estuvo a nada de marcar su primer gol.

Luego del terremoto interno que se vivió en el club, con la salida del entrenador que lo llevó, el Kun quedó en el aire sobre su futuro. Sin embargo, la dupla técnica interina de Bruno Martelotto (DT de la Reserva) y Daniel Jiménez (director de inferiores) le dio su respaldo para que fuera titular por primera vez.

Pero cuando tenía todo para debutar como estelar a lo grande, el chileno falló de una manera increíble. La jugada se viralizó rápidamente en redes sociales y tienen al artillero en el centro de la polémica.

Nicolás Guerra y un error para no creer en Instituto

Instituto y Lanús igualaron 2 a 2 en un intenso partido por la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. El encuentro permitió ver a Nicolás Guerra como titular y a Matías Sepúlveda en la banca, siendo el Kun quien se hizo a notar pero no como quería.

Nicolás Guerra se perdió un gol solo en Instituto. Foto: YouTube.

El duelo finalizó empatado por los goles de Franco Jara (P, 25′) y Matías Gallardo (93′) para el local y Sasha Marcich (54′) y Marcelino Moreno (71′) para la visita. No obstante, el chileno pudo cambiar por completo las cosas.

Publicidad

Publicidad

Y es que Nicolás Guerra pudo marcar el gol que le hubiese dado el triunfo a Instituto. En la recta final del primer tiempo, el ex Universidad de Chile se encontró un balón solo en el área y se giró para definir ante la portería de Nahuel Losada.

ver también “Me lo corroboraron”: histórico de la U cuenta la verdad de la salida de Leandro Fernández

Pero cuando la jugada pedía un remate inmediato, el Kun optó por acomodarse, lo que permitió a Carlos Izquierdoz volver para incomodarlo. Sin ángulo, el chileno sacó un disparo como pudo, el que se fue sin peligro alguno.

Los hinchas no quedaron nada de contentos con su definición, pero hay que darle tiempo. Este martes jugó su primer partido como titular y se mantuvo hasta los 73′ minutos en la cancha, dejando en claro que mostró cosas buenas.

Publicidad

Publicidad

Nicolás Guerra se quedó con el grito de su primer gol en Argentina en la garganta. El Kun pudo darle el triunfo a Instituto, pero lamenta una jugada que lo transforma en viral en redes sociales.

¿Cuáles son los números de Nicolás Guerra en Instituto?

Con su actuación ante Lanús, Nicolás Guerra llegó a los 2 partidos oficiales en total con la camiseta de Instituto. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 88 minutos dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad