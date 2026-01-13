Es tendencia:
Universidad de Chile

Nicolás Guerra viajó hasta Argentina para firmar por Instituto: “Ahora viene un lindo desafío”

El delantero dejó atrás a la U para su primer paso en el extranjero en el fútbol argentino, donde ya voló para firmar.

Por Cristián Fajardo C.

Nicolás Guerra jugará en el fútbol argentino.
Nicolás Guerra pasó a la historia nuevamente como jugador de Universidad de Chile, luego del gran salto que dará en su carrera en el mercado de fichajes al fútbol argentino.

Esto, porque el delantero viajó esta jornada hasta el vecino país, donde será refuerzo de Instituto de Córdoba, donde tendrá su primera experiencia en el extranjero.

Por lo mismo, hoy tomó las maletas para unirse al plantel, donde tuvo palabras de agradecimiento con la U, dejando en claro que no se fue en malos términos con el club que lo formó.

 “Fue buena. Agradecido siempre de la U, me crie ahí y le tengo mucho cariño“, comentó Nicolás Guerra a la radio ADN que lo aguardaba en el aeropuerto en la comuna de Pudahuel.

Nicolás Guerra jugará en Instituto de Córdoba. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Nicolás Guerra no se fue dolido con la U

Nicolás Guerra será nuevo jugador de Instituto de Córdoba para la temporada 2026, agrandando el grupo de chilenos en el fútbol argentino que se han tomado la liga.

Por lo mismo, el delantero entiende que es un gran paso para su futuro, donde deberá demostrar sus credenciales ahora en el extranjero, en una situación que buscaba hace tiempo.

“Ahora se viene un lindo desafío, así que a afrontarlo de la mejor forma” declaró el delantero al citado medio, donde no quiso profundizar en otros temas por la U.

